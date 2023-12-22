Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

NASA Temukan Unsur Kehidupan di Bulan Saturnus

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |13:24 WIB
NASA Temukan Unsur Kehidupan di Bulan Saturnus
Bulan Planet Saturnus (Foto: Istimewa)
A
A
A

WASHINGTON DC - Badan Antariksa Nasional Amerika Serikat (NASA) menemukan salah satu unsur penting penunjang kehidupan di Bulan yang mengorbit di planet Saturnus. Temuan ini sangat menarik bagi para ilmuwan.

Sebagaimana dilansir dari Mashable, Jumat (22/12/2023), unsur penting tersebut ditemukan di Bulan Saturnus yang bernama Enceladus. Ini merupakan satelit alami Saturnus yang permukaannya dilapisi es.

Para ilmuwan, melalui misi Cassini menemukan gumpalan air Enceladus yang kaya karbon dan berair. Mereka juga menyimpulkan di bawah es Enceladus turut mengandung molekul penting hidrogen sianida.

"Ini adalah molekul yang merupakan kunci asal usul kehidupan,” jelas NASA.

Jonah Peter, seorang mahasiswa doktoral di Universitas Harvard yang mengerjakan penelitian ini menyebut bahwa temuan telah memberikan bukti lebih lanjut bahwa Enceladus adalah rumah bagi beberapa molekul.

Dan yang lebih menarik baginya adalah bukan hanya molekul-molekul biasa tapi molekul penting yang dapat menciptakan bahan penyusun kehidupan dan mempertahankan kehidupan melalui reaksi metaboliknya.

“Penemuan hidrogen sianida sangat menarik, karena ini merupakan titik awal bagi sebagian besar teori asal usul kehidupan,” kata Peter.

Meskipun misi Cassini sendiri berakhir pada tahun 2017, ketika pesawat ruang angkasa tersebut terbakar di atmosfer Saturnus, para ilmuwan masih membedah semua data yang dikirimkan kembali ke Bumi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/56/3143533/nasa_berencana_bangun_teleskop_radio_raksasa_di_sisi_gelap_bulan-lX1n_large.jpg
NASA Berencana Bangun Teleskop Radio Raksasa di Sisi Gelap Bulan, Biayanya Rp32,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/56/2997338/ingenuity_dan_perseverance-X75C_large.jpg
Hampir Mati, Helikopter Ingenuity NASA Kirimkan Pesan Terakhir dari Planet Mars
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/19/56/2972224/nasa-cari-sukarelawan-untuk-simulasi-hidup-di-mars-selama-setahun-ZXXmcrng8E.jpg
NASA Cari Sukarelawan untuk Simulasi Hidup di Mars Selama Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/56/2967936/nasa-temukan-planet-mirip-bumi-yang-layak-dihuni-ukurannya-lebih-besar-vEM3pP1KIy.jpg
NASA Temukan Planet Mirip Bumi yang Layak Dihuni, Ukurannya Lebih Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/56/2941249/tahun-depan-nasa-akan-terbangkan-pesawat-luar-angkasa-kargo-baru-ke-orbit-kyDxMkBTly.jpg
Tahun Depan NASA akan Terbangkan Pesawat Luar Angkasa Kargo Baru ke Orbit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/10/56/2936182/hilang-di-luar-angkasa-tomat-kecil-ini-akhirnya-ditemukan-7IpKFX8ojs.jpeg
Hilang di Luar Angkasa, Tomat Kecil Ini Akhirnya Ditemukan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement