HOME OTOTEKNO TECHNO

Viral, Begini Cara Bikin Video Animasi Kucing Gemas Pejuang Palestina

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |21:20 WIB
Viral, Begini Cara Bikin Video Animasi Kucing Gemas Pejuang Palestina
Video animasi kucing jadi bentuk dukungan kepada Palestina (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA - Di tengah panasnya penyerangan Israel, pendukung Palestina justru membuat sebuah video animasi lucu yang menampilkan pejuang Palestina Brigade Al-Qassam namun berbentuk kucing melawan Israel.

Video tersebut diunggah di media sosial X pada Minggu, 26 November lalu. Video yang berdurasi lebih dari dua menit itu tak hanya menganimasikan kelucuan kucing yang menggunakan perlengkapan keamanan dengan senjata melakukan taktik untuk mengelabui Israel, namun juga menyindir terkait propaganda yang sempat dilakukan Israel.

Propaganda tersebut berawal ketika tentara IDF menemukan sebuah nama-nama pejuang Palestina yang sebenarnya tulisan tersebut adalah nama-nama hari. Pada video animasi yang diunggah oleh akun @nationaljuche, nama personil kucing tersebut dibuat dari nama-nama hari dengan maksud sindiran.

Faktanya animasi yang dibuat terinspirasi dari sebuah animasi berjudul Madox-01 (1987). Cuplikan adegan yang digunakan persis berasal dari animasi tersebut. Tak hanya itu, mereka juga menggunakan bantuan AI dalam pembuatan animasinya.

@nationaljuche mengungkapkan jika mereka menggunakan AI untuk membuat gambar kucing di situs Microsoft Bing. Setelah itu melakukan banyak pengeditan kecil di Photopea dan memotong semuanya untuk dimasukkan ke dalam sekitar 15 adegan menggunakan aplikasi Final Cut Pro. Ia mengatakan jika durasi pengerjaan animasi ini membutuhkan waktu 3 hari.

Selain itu akun tersebut mengatakan jika ia bukan berasal dari Korea Utara, pada balasannya di X, ia hanya mengatakan bahwa dirinya hanya penggemar berat pada siapa pun yang menentang Israel. Dari manapun asal pemuda tersebut, ia memiliki niat baik untuk menyebarkan animasi lucu untuk menentang propaganda Israel. (Hana Mufidah)

(Saliki Dwi Saputra )

      
