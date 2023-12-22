Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

IndiHome Karaoke Lakukan Penyegaran, Tawarkan Hiburan Keluarga Mulai Rp20 Ribuan

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |20:30 WIB
IndiHome Karaoke Lakukan Penyegaran, Tawarkan Hiburan Keluarga Mulai Rp20 Ribuan
Peluncuran IndiHome Karaoke (Foto: Saliki Dwi Saputra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Telkomsel lewat IndiHomeTV kembali meluncurkan layanan hiburan digital untuk keluarga lewat platform OTT 'IndiHome Karaoke', Jumat (22/12/2023). Apa saja yang ditawarkan?

Sekadar informasi, layanan ini sempat diluncurkan pada masa pandemi Covid-19. Namun, kali ini IndiHome Karaoke memberi sejumlah pembaruan dalam layanannya untuk memenuhi kebutuhan hiburan pelanggan.

Vice President Broadband and FMC Marketing Telkomsel, Dedi Suherman, mengatakan bahwa IndiHome Karaoke kali ini menghadirkan fitur-fitur yang lebih memudahkan pengguna untuk bisa diakses dari rumah.

Dedi menyebut layanan ini dapat menjadi solusi yang menyeluruh untuk menikmati hiburan musik dengan kemudahan dan kepraktisan langsung di rumah.

"Hari ini relaunching [IndiHome Karaoke] dengan format yang lebih baik UI/UX-nya, lebih baik tampilannya, lebih menarik, dan bertambah jumlah konten dari [lagu] karaoke itu sendiri," papar Dedi.

Demi menghadirkan konten musik yang legal, IndiHome Karaoke juga bekerjasama dengan Nuon Digital Indonesia (Nuon) lewat Langit Musik. Setidaknya ada lebih dari 5.000 lagu dari dalam negeri yang sudah bisa dinikmati dalam IndiHome Karaoke.

