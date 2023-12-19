Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Segini Biaya Pajak Tahunan Mobil Supercar Ferrari, Porsche, hingga Maserati

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |13:31 WIB
Segini Biaya Pajak Tahunan Mobil Supercar Ferrari, Porsche, hingga Maserati
Ilustrasi segini biaya pajak tahunan (Foto: Instagram)
A
A
A

SEGINI biaya pajak tahunan mobil supercar Ferrari, Porsche hingga Maserati mengundang rasa penasaran banyak warganet tanah air. Pasalnya harga supercar yini memiliki pembayaran pajak pertahun yang perlu diperhitungkan oleh calon kendaraan.

Segini biaya pajak tahunan mobil supercar Ferarri, Porsche hingga Maserati dilansir dari berbagai sumber:

1. Pajak Tahunan Ferrari 488 GTB

Pada tipe unit supercar Ferrari 488 GTB ternyata memiliki nilai pajak yang membuat orang melongo melihatnya. Sebab nilai harga baru mobil ini telah menyentuh Rp 10 milliar. Pastinya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mesti dibayarkan pastinya mahal, bahkan mencapai Rp 150 juta dengan ditambah SWDKLLJ sebesar Rp140 ribu.

2. Pajak Tahunan Porsche

Supercar kedua yang diketahui memiliki nilai pajak tahunan fantastis yaitu Porsche. Dari deretan mobil performa tinggi yang dimiliki, ternyata ada 1 tipe yang memiliki nominal pajak yang sangat mahal yaitu Porsche Boxter 2.0 L dengan nilai PKB sebesar Rp14.310.000.

