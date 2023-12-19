Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

10 Daftar Mobil Bekas Murah Harga Rp30 Jutaan

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |06:35 WIB
10 Daftar Mobil Bekas Murah Harga Rp30 Jutaan
Ilustrasi daftar mobil bekas (Foto: Freepik)
A
A
A

DERETAN daftar mobil bekas murah harga Rp30 jutaan bisa menjadi referensi Anda yang ingin memiliki kendaraan murah meriah.

Merek asal Jepang cukup dominan dengan beberapa pilihan harga mobil-mobil bekas murah Rp30 jutaan dari merek lain.

Kualitas varian lawas diketahui dari kondisi rem, aki, hingga busi. Catatan perjalanan dari kekuatan mesin dari mobil murah juga wajib dipertimbangkan sebelum membeli.

Berikut daftar mobil bekas murah harga Rp30 jutaan dilansir dari berbagai sumber:

1. Toyota Soluna Tahun 2000-2002

Mobil bekas murah pertama yang bisa dibeli dengan budget kisaran Rp30 jutaan yaitu Toyota Soluna. Mobil satu ini menawarkan 3 tipe yang cukup menggugah, diantaranya ada 1.5 XLi M/T sebagai tipe bawahnya, 1.5 Gli M/T, dan 1.5 Gli A/T.

Sedan sporty tersebut dibekali oleh mesin berkode 5A-FE Twin-cam EFI yang terkenal badak dan awet dipakai aktivitas sehari-hari sampai saat ini. Bahkan salah satunya sedan nyaman ini juga cocok dibawa berlibur bersama keluarga, kerabat dan pasangan.

