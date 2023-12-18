Ternyata Segini Pajak Mobil Maserati Ghibli, Seharga Satu Mobil Xpander

TERNYATA segini pajak mobil Maserati Ghibli, seharga satu mobil Xpander Bagaimana tidak, diketahui nominal pajak yang harus dibayarkan pertahun dari unit sedan asal Italia tersebut sangatlah mahal, kisaran mirip seharga satu unit mobil Mitsubishi Xpander.

Tentu saja nominal yang fantastis itu sontak membuat kaget banyak orang dari berbagai kalangan. Lantas berapa pajak?

Ternyata segini pajak mobil Maserati Ghibli, seharga satu mobil Xpander:

Biaya Pajak Maserati Ghibli S V6 Rp310,09 Juta

Biaya Pajak Maserati Ghibli SQ4 V6 Rp318,49 Juta

Biaya Pajak Maserati Ghibli Diesel V6 Rp384,49 Juta

Biaya Pajak Maserati Ghibli V6 Rp384,49 Juta

Tentu saja nominal biaya pajak fantasis dari sport car Maserati Ghibli yang tercantumkan ternyata mirip dengan unit New Xpander Ultimate CVT. dalam keadaan baru. Diketahui harga suatu unit Xpander baru yaitu mencapai RP312.900.000,000.

Sebagai informasi, Ghibli adalah varian pertama dalam sejarah Maserati yang menggunakan mesin diesel. Maserati Ghibli menggunakan mesin V6 dengan kapasitas 3,0 liter, yang dikembangkan oleh Paolo Martinelli, mantan petinggi Ferrari.

Mesin mampu memproduksi daya mencapai 275 HP (202 kW) dan torsi 600 Nm of torque (443 lb-ft). Daya itu cukup membawa Maserati Ghibli berlari dari 0 sampai 100 km/jam, hanya dalam 6,3 detik.