Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tips Hindari Kepadatan Lalu Lintas di Liburan Nataru

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |15:06 WIB
Tips Hindari Kepadatan Lalu Lintas di Liburan Nataru
Persiapan jelang liburan Nataru (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA – Momen libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) diprediksi akan ada pergerakan 107 juta orang, dan mobilitas didominasi oleh mobil pribadi. Untuk itu, penting melakukan manajemen waktu perjalanan agar bisa sampai tempat tujuan sesuai jadwal.

Berbagai persiapan, seperti kondisi fisik, kendaraan, dan meminimalisir barang bawaan perlu dilakukan. Ini ditujukan agar perjalanan terasa aman dan nyaman ketika terjebak kepadatan lalu lintas.

Hal pertama yang perlu diperhatikan saat ingin melakukan perjalanan libur Nataru adalah pemilihan waktu perjalanan. Diharapkan masyarakat memilih waktu yang tidak terlalu ketat, terutama terkait jadwal libur.

“Untuk menghindari kemacetan, salah satu kuncinya adalah manajemen waktu. Tapi untuk libur Natal dan Tahun Baru, serta lebaran, pasti semua akan kena macet. Bahkan bagi yang berangkat hari H di pagi hari pasti akan terjebak macet,” kata Sony Susmana, Director Training Safety Defensive Consultant (SDCI), kepada MNC Portal.

Kondisi fisik dan mental juga perlu diperhatikan sebelum melakukan perjalanan libur Nataru. Untuk menjaga kondisi fisik tetap prima dan mental tetap terjaga sepanjang perjalanan, istirahat berkala perlu dilakukan.

“Kunci dari melakukan long trip adalah istirahat berkala, kalau menggunakan sistem target bahaya sekali. Jadi, kalau ingin Tahun Baru di tempat tujuan, maka dua hari sebelumnya sudah melakukan perjalanan,” ujarnya.

Sony juga menyampaikan pelaku perjalanan libur Nataru dengan menggunakan mobil pribadi harus bisa mengatur jadwal istirahat. Menurutnya, itu sangat perlu dilakukan oleh seorang pengendara agar perjalanan lebih aman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/15/3183350/mobil-h1At_large.jpg
Musim Hujan, Pastikan 9 Komponen Mobil Ini dalam Kondisi Prima
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/15/3170840/tips_berkendara_motor-Q8Tl_large.jpeg
5 Tips Berkendara Motor Cegah Kecelakaan Fatal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/52/3163873/kecelakaan_lamborghini_di_tol_kunciran-FTuV_large.jpg
Viral Kecelakaan Lamborghini di Tol Kunciran, Kemudikan Supercar Harus Bisa Kendalikan Emosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119582/banjir-oqGz_large.jpg
6 Tips Terobos Banjir Pakai Mobil Matic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/08/52/3111887/berkendara_mobil-jGHW_large.jpg
Tekan Kecelakaan Lalu Lintas, Berkendara Bisa Manfaatkan Teknologi AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/52/3097961/tips_berkendara_saat_libur_nataru-VbEw_large.jpg
Perjalanan Aman dan Nyaman saat Libur Nataru, Perhatikan Hal Ini
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement