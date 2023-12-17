Tips Hindari Kepadatan Lalu Lintas di Liburan Nataru

JAKARTA – Momen libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) diprediksi akan ada pergerakan 107 juta orang, dan mobilitas didominasi oleh mobil pribadi. Untuk itu, penting melakukan manajemen waktu perjalanan agar bisa sampai tempat tujuan sesuai jadwal.

Berbagai persiapan, seperti kondisi fisik, kendaraan, dan meminimalisir barang bawaan perlu dilakukan. Ini ditujukan agar perjalanan terasa aman dan nyaman ketika terjebak kepadatan lalu lintas.

Hal pertama yang perlu diperhatikan saat ingin melakukan perjalanan libur Nataru adalah pemilihan waktu perjalanan. Diharapkan masyarakat memilih waktu yang tidak terlalu ketat, terutama terkait jadwal libur.

“Untuk menghindari kemacetan, salah satu kuncinya adalah manajemen waktu. Tapi untuk libur Natal dan Tahun Baru, serta lebaran, pasti semua akan kena macet. Bahkan bagi yang berangkat hari H di pagi hari pasti akan terjebak macet,” kata Sony Susmana, Director Training Safety Defensive Consultant (SDCI), kepada MNC Portal.

Kondisi fisik dan mental juga perlu diperhatikan sebelum melakukan perjalanan libur Nataru. Untuk menjaga kondisi fisik tetap prima dan mental tetap terjaga sepanjang perjalanan, istirahat berkala perlu dilakukan.

“Kunci dari melakukan long trip adalah istirahat berkala, kalau menggunakan sistem target bahaya sekali. Jadi, kalau ingin Tahun Baru di tempat tujuan, maka dua hari sebelumnya sudah melakukan perjalanan,” ujarnya.

Sony juga menyampaikan pelaku perjalanan libur Nataru dengan menggunakan mobil pribadi harus bisa mengatur jadwal istirahat. Menurutnya, itu sangat perlu dilakukan oleh seorang pengendara agar perjalanan lebih aman.