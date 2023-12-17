Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ini Fitur Wuling New Almaz RS Pro Hybrid yang Tercangih di Kelasnya

Redaksi , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |13:07 WIB
Ini Fitur Wuling New Almaz RS Pro Hybrid yang Tercangih di Kelasnya
Wuling New Almaz RS Pro Hybrid (Foto: Wuling Motors)
A
A
A

JAKARTA - Wuling telah meluncurkan New Almaz RS Pro Hybrid di Indonesia. Mobil SUV ini pun diklaim memiliki teknolgi canggih di kelasnya.

Menurut Brand and Marketing Director Wuling Motors, Dian Asmahani, Wuling New Almaz RS Pro Hybrid memiliki sistem kerja yang mengandalkan motor penggerak hingga mesin konvensional atau mesin dengan bahan bakar fosil.

Perpaduan ini menjadi racikan andalan Wuling dalam menghadirkan teknologi hybrid yang ramah lingkungan, irit dan tetap bertenaga.

Sementara cara kerja teknologi hybrid yang tertanam pada Wuling Almaz bekerja pada multi mode yang terdiri dari EV mode series hybrid dan hybrid parallel.

"Dengan sistem ini, roda digerakkan secara langsung dari motor listrik yang tenaganya berasal dari baterai ternary lithium. Sedangkan untuk mode series hybrid, roda tetap digerakkan oleh motor listrik." katanya.

Lebih lanjut Dian mengungkap jika kerja mesin konvensional menjadi penyuplai tenaga yang dibutuhkan pada baterai yang disalurkan menggunakan motor generator. Sehingga performa maksimal dihasilkan pada mode hybrid parallel di mana mesin konvensional dan motor listrik mampu menghasilkan daya penggerak roda secara bersamaan.

Teknologi hybrid dirancang bekerja secara otomatis untuk menyesuaikan kondisi baterai, kebutuhan terhadap daya yang dibutuhkan serta karakter jalan yang dengan mudah tanpa peran pengemudi bisa menyesuaikan seluruhnya.

Wuling New Almaz RS Pro Hybrid memiliki mesin bensin 4 silinder berkapasitas 2.0 liter, dengan tenaga mencapai 123 hp serta torsi 168 Nm. Sedangkan pada motor listrik yang digunakan juga menghasilkan tenaga yang cukup besar.

Halaman:
1 2
      
