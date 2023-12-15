Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Harga Motor H2 di Indonesia? Harganya Bikin Dompet Bergetar

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |20:34 WIB
Berapa Harga Motor H2 di Indonesia? Harganya Bikin Dompet Bergetar
Penampilan garang motor Kawasaki H2 dengan nilai sekitar Rp800 jutaan. (Foto: Kawasaki)
A
A
A

JAKARTA - Kehadiran motor sport fairing asal Jepang yakni Kawasaki H2 di Indonesia pastinya membuat banyak publik penasaran terkait harganya. Motor ini diklaim sangat buas tenaganya bak kendaraan MotoGP.

Umumnya, motor pasaran Indonesia yang dibekali dengan mesin besar berubikasi lebih dari 1000 cc akan mematok harga tidaklah murah. Lantas berapakah harga yang dipatok untuk unit sport fairing Kawasaki H2 dengan melihat Spesifikasi & fitur unggulan yang ditawarkan?

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Jumat (15/12/2023) terkait harga motor H2 di Indonesia.

Berapa Harga Motor H2 di Indonesia?

Melansir laman resmi Kawasaki Indonesia, harga yang dibandrol secara on the road Jakarta untuk unit Kawasaki H2 2023 mencapai angka Rp860.000.000! Tingginya harga tersebut disebabkan deret kecanggihan teknologi yang diusung motor ini.

Motor ini dibekali dengan mesin 998 cc DOHC, 16 valves Liquid-cooled, 4-stroke In-Line Four yang kencang. H2 juga didukung Kawasaki engine brake control, KCMF (Kawasaki Cornering Management Function), KLCM atau Mode Kontrol Peluncuran Kawasaki, KQS (Kawasaki Quick Shifter), dan electronic throttle valves yang canggih.

Halaman:
1 2
      
