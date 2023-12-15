Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Pajak Mobil Toyota Yaris?

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |22:40 WIB
Berapa Pajak Mobil Toyota Yaris?
Pajak mobil Toyota Yaris. (Doc. Toyota)
JAKARTA - Berapa biaya pajak Toyota Yaris? Informasi ini wajib diketahui khususnya bagi Anda yang menginginkan mobil tersebut.

Toyota Yaris merupakan mobil yang populer di Indonesia, pertama kali diluncurkan pada 2001 dan telah menjadi salah satu mobil terlaris di Indonesia.

Alasan mobil ini cukup populer di Indonesia adalah karena memiliki desain yang lebih sporty dan dinamis.

Biaya pajak yang dikenakan pada Toyota Yaris cukup beragam. Hal ini disesuaikan dengan transmisi, tipe, dan tahun keluarannya.

Penasaran? Berikut biaya pajak mobil Toyota Yaris dilansir dari berbagai sumber, Jumat (15/12/2023).

Biaya Pajak Toyota Yaris

Keluaran 2001 - 2010

YARIS 1.3 2001 - Rp1.209.500

YARIS 1.5 S AT 2005 - Rp1.640.000

YARIS 1.5 E AT 2005 - Rp1.517.000

YARIS 1.5 E MT 2005 - Rp1.517.000

YARIS 1.5 S AT 2008 - Rp1.804.000

YARIS 1.5 S LTD AT 2008 - Rp1.845.000

YARIS 1.5 S MT 2008 - Rp1.783.500

YARIS 1.5 J AT 2008 - Rp1.763.000

YARIS 1.5 J MT 2008 - Rp1.660.500

YARIS 1.5 E AT 2008 - Rp1.722.000

YARIS 1.5 E MT 2008 - Rp1.742.500

YARIS 1.5 J AT 2009 - Rp1.968.000

YARIS 1.5 J MT 2009 - Rp1.845.000

YARIS 1.5 S AT 2009 - Rp2.091.000

YARIS 1.5 S LTD AT 2009 - Rp2.111.500

YARIS 1.5 S MT 2009 - Rp2.050.000

YARIS 1.5 E AT 2009 - Rp1.927.000

YARIS 1.5 E MT 2009 - Rp1.906.500

YARIS 1.5 E AT 2010 - Rp2.009.000

YARIS 1.5 E MT 2010 - Rp2.193.500

YARIS 1.5 S LTD AT 2010 - Rp2.234.500

YARIS 1.5 S MT 2010 - Rp2.173.000

YARIS 1.5 J AT 2010 - Rp2.091.000

YARIS 1.5 J MT 2010 - Rp2.050.000

Halaman:
1 2 3
      
