JAKARTA - Berapa biaya pajak Toyota Yaris? Informasi ini wajib diketahui khususnya bagi Anda yang menginginkan mobil tersebut.
Toyota Yaris merupakan mobil yang populer di Indonesia, pertama kali diluncurkan pada 2001 dan telah menjadi salah satu mobil terlaris di Indonesia.
Alasan mobil ini cukup populer di Indonesia adalah karena memiliki desain yang lebih sporty dan dinamis.
BACA JUGA:
Biaya pajak yang dikenakan pada Toyota Yaris cukup beragam. Hal ini disesuaikan dengan transmisi, tipe, dan tahun keluarannya.
Penasaran? Berikut biaya pajak mobil Toyota Yaris dilansir dari berbagai sumber, Jumat (15/12/2023).
Biaya Pajak Toyota Yaris
Keluaran 2001 - 2010
YARIS 1.3 2001 - Rp1.209.500
YARIS 1.5 S AT 2005 - Rp1.640.000
YARIS 1.5 E AT 2005 - Rp1.517.000
YARIS 1.5 E MT 2005 - Rp1.517.000
YARIS 1.5 S AT 2008 - Rp1.804.000
YARIS 1.5 S LTD AT 2008 - Rp1.845.000
YARIS 1.5 S MT 2008 - Rp1.783.500
YARIS 1.5 J AT 2008 - Rp1.763.000
YARIS 1.5 J MT 2008 - Rp1.660.500
YARIS 1.5 E AT 2008 - Rp1.722.000
YARIS 1.5 E MT 2008 - Rp1.742.500
YARIS 1.5 J AT 2009 - Rp1.968.000
YARIS 1.5 J MT 2009 - Rp1.845.000
YARIS 1.5 S AT 2009 - Rp2.091.000
YARIS 1.5 S LTD AT 2009 - Rp2.111.500
YARIS 1.5 S MT 2009 - Rp2.050.000
YARIS 1.5 E AT 2009 - Rp1.927.000
YARIS 1.5 E MT 2009 - Rp1.906.500
BACA JUGA:
YARIS 1.5 E AT 2010 - Rp2.009.000
YARIS 1.5 E MT 2010 - Rp2.193.500
YARIS 1.5 S LTD AT 2010 - Rp2.234.500
YARIS 1.5 S MT 2010 - Rp2.173.000
YARIS 1.5 J AT 2010 - Rp2.091.000
YARIS 1.5 J MT 2010 - Rp2.050.000