Perusahaan Chip Asal China Ini Dapat Pendanaan dari AS, Emang Boleh?

Perusahaan China dapat dana dari AS (Foto: Reuters)

WASHINGTON DC - Perusahaan perancang desain chip asal China, Brite SemiConductors dilaporkan terus mendapat dukungan finansial dari perusahaan modal ventura Amerika Serikat.

Kabar ini mendapat sorotan di tengah pembatasan ekspor industri semikonduktor, termasuk chip ke China yang diberlakukan AS sejak Oktober lalu.

Lusinan perusahaan China juga telah masuk dalam daftar karena diduga memasok produk dari AS yang mendukung kepentingan militer negaranya.

Melansir dari situs Reuters, Kamis (14/12/2023), perusahaan modal ventura AS yang memberi pendanaan kepada Brite didukung oleh Wells Fargo dan sebuah universitas Kristen.

Langkah tersebut menjadikan Brite leluasa mengakses teknologi sensitif AS dari dua perusahaan perangkat lunak, Synopsys dan Cadence Design yang berbasis di California.

Menariknya, pemegang saham kedua terbesar Brite tidak lain adalah SMIC, produsen chip yang juga masuk dalam daftar entitas AS setelah diduga memiliki hubungan kepentingan dengan militer China.

Menanggapi laporan ini, pihak Brite tidak memberikan pernyataan apapun, sama halnya dengan Departemen Perdagangan dan Gedung Putih yang menolak berkomentar.