HOME OTOTEKNO TECHNO

Biar Aman, Berikut Cara Agar WhatsApp Tidak Mudah Disadap

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |19:16 WIB
Biar Aman, Berikut Cara Agar WhatsApp Tidak Mudah Disadap
Cara mengatasi agar WhatsApp tidak mudah disadap (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Sadap merupakan kejahatan siber yang merugikan dengan secara diam-diam tanpa sepengetahuan mendengarkan informasi orang yang disadap. Tujuan yang dilakukan penyadap bermacam-macam dan dapat dilakukan oleh siapapun baik orang asing, pasangan, bahkan orang tua.

Terkadang penyadapan akun terjadi untuk melihat riwayat pesan antara orang lain dengan pengguna WhatsApp yang sedang disadap.

Dilansir dari VC Gamers, Kamis (14/12/2023), Anda dapat melakukan langkah-langkah berikut untuk mengamankan perangkat ponsel Anda yang disadap:

1. Cek WhatsApp Web

Jika Anda menemukan perangkat tidak dikenal tertaut pada akun WhatsApp, segera klik “Keluar dari seluruh perangkat”. 

2. Cek Notifikasi

- Buka aplikasi WhatsApp di ponsel Anda;

- Ketuk tiga titik di bagian kanan atas layar;

- Pilih "Pengaturan";

- Pilih "Pemberitahuan";

- Di sini Anda dapat mengatur notifikasi untuk pesan, grup, dan panggilan;

- Anda dapat memilih suara notifikasi, nada dering notifikasi, dan getaran;

- Anda juga dapat memilih apakah Anda ingin menampilkan pratinjau pesan pada layar kunci ponsel Anda dan tunggu sampai selesai.

Halaman:
1 2
      
