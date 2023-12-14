Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Awas Kantong Jebol! Kenali Penyebab Boros Bensin pada Mobil

Wilda Fajriah , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |16:35 WIB
Awas Kantong Jebol! Kenali Penyebab Boros Bensin pada Mobil
Penyebab mobil boros bensin. (Doc. Aladinmall)
A
A
A

JAKARTA - Penyebab mobil boros bensin bisa dipicu oleh banyak hal. Tetapi, umumnya hal ini terjadi karena sang pemilik kendaraan kurang merawat mobilnya.

Mobil membutuhkan BBM sebagai bahan bakar untuk proses pembakaran di mesin. Jika tidak ada BBM, maka kendaraan tidak dapat menyala. Makanya, Anda harus irit dalam penggunaan BBM pada kendaraan.

 BACA JUGA:

Borosnya bensin pada kendaraan bisa mengakibatkan pengeluaran yang membengkak untuk BBM. Oleh karena itu, ketahui penyebab mobil boros bensin berikut ini supaya kantong nggak jebol.

Penyebab Mobil Boros Bensin

1. Jarang Ganti Oli

Fungsi oli sangat krusial dalam mobil. Selain menunjang performa, ternyata berpengaruh juga terhadap konsumsi bensin.

Mengulur waktu mengganti oli sebaiknya dihindari. Apalagi kalau kendaraan sering digunakan setiap hari.

Sebaiknya lakukan penggantian oli mesin sekitar 5.000 – 10.000 km atau 3-6 bulan, tergantung oli yang digunakan dan jenis kendaraannya. Sedangkan oli transmisi dan oli gardan cukup diganti sekitar 20.000 km – 40.000 km. Pastikan untuk mengecek kondisinya setiap melakukan perawatan di bengkel terdekat.

2. Ban Kurang Angin

Ban mobil yang kekurangan angin dapat berdampak pada konsumsi BBM yang menjadi tidak efisien.

Pasalnya, ini dapat membuat mesin bekerja lebih ekstra untuk dapat berjalan. Ketika mesin bekerja lebih keras, maka pemakaian bahan bakar juga akan lebih banyak.

3. Penggunaan AC Mobil yang Berlebihan

Saat siang hari terik dan cuaca sangat panas, pengguna kendaraan cenderung memaksimalkan suhu AC sampai paling dingin. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/15/3191779/cek_ban_mobil-HFO1_large.jpg
4 Tips Berkendara saat Libur Akhir Tahun, Jangan Lupa Cek Ban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/15/3191532/volkswagen-QOE0_large.jpg
Tips Bepergian Bareng Keluarga saat Libur Nataru, Cek Rute hingga Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/15/3187575/mobil_banjir-lmI2_large.jpeg
Tips Aman dan Mudah Merawat Mobil Usai Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/15/3182804/hujan-P0Hy_large.jpg
Risiko Kecelakaan Meningkat saat Hujan, Penting Jaga Kondisi Ban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/15/3178267/toyota_kijang_innova_zenix_hybrid_di_iims_2025-3UqK_large.jpg
Aki Punya Peran Vital pada Mobil Elektrifikasi, Ini 8 Tips Merawatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/15/3176688/knalpot-IDWu_large.jpg
Knalpot Keluarkan Asap, Tanda Masalah pada Mesin Mobil
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement