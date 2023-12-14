7 Game Nintendo Switch yang Paling Ditunggu Tahun 2024

JAKARTA - Nintendo Switch merupakan salah satu game konsol populer yang diproduksi oleh Nintendo. Game ini memiliki banyak sekali jenis game yang dapat dipilih dengan fitur konsol yang unik. Termasuk game-game populer seperti seri Zelda, Super Mario, dan Pokémon.

Berikut adalah tujuh game yang akan segera rilis pada Nintendo Switch pada tahun 2024.

1. Hollow Knight: Silksong

Setelah sukses dengan Hollow Knight pada 2017, game buatan Team Cherry ini kembali dengan sekuelnya dalam Hollow Knight: Silksong. Game ini dikabarkan dan akan hadir di Nintendo Switch dalam waktu dekat setelah sempat diumumkan pada tahun 2022 lalu.

Game ini dikabarkan akan mengambil visual yang memukau, gameplay Metroidvania, dan atmosfer orisinil dan menempatkan pemain dari sudut pandang Hornet, seorang putri yang ditugaskan untuk melindungi.

Pengembang game ini masih belum mengabarkan tanggal spesifik untuk merilis. Namun penggemar dari game Hollow Knight sebelumnya sudah menantikan sejak mereka mengumumkannya tahun lalu dan memprediksi jika 2024 menjadi tahun mereka akan rilis.

2. Little Nightmares III

Little Nightmares dikabarkan akan kembali setelah sukses dengan Little Nightmare II pada 2021 dengan alur cerita tidak terduga. Supermassive Games yang merupakan developer Little Nightmares, resmi mengumumkan seri ketiganya pada 2024.

Meski belum ditentukan bulan apa akan dirilis, mereka telah merilis trailer dengan tokoh kali ini bernama Low dan Alone. Diceritakan bahwa mereka berada pada sebuah lokasi bernama Spiral yang merupakan area yang tandus dan berbeda dari seri sebelumnya.

Keduanya mendapatkan misi untuk mencari jalan keluar dari Nowhere yang dihuni oleh kejahatan. Banyaknya pemain yang tertarik pada game ini karena mode online co-op pada seri terbarunya yang tidak ada pada seri-seri sebelumnya.

3. Mario vs. Donkey Kong

Dikabarkan akan rilis pada 16 Februari 2024, game ini merupakan seri pertama dalam Mario vs Donkey Kong yang hadir di Nintendo Switch. Seperti versi aslinya, remake Mario vs Donkey Kong Switch merupakan game teka-teki dan bermain dari sudut pandang sebagai Mario.

Sepanjang permainan, pemain akan menyelesaikan teka-teki untuk mengumpulkan mainan robot Mario mini dan pada akhirnya mengalahkan Donkey Kong. Teka-teki ini melibatkan penggunaan berbagai saklar dan melintasi platform serta rintangan lain untuk bebas dan mengumpulkan mainan-mainan ini. Di lain waktu, pemain dapat akan mengumpulkan kunci untuk maju melalui level selanjutnya.