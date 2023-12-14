Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

7 Game Nintendo Switch yang Paling Ditunggu Tahun 2024

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |18:46 WIB
7 Game Nintendo Switch yang Paling Ditunggu Tahun 2024
Game baru Nintendo Switch 2024 (Foto: Nintendo)
A
A
A

JAKARTA - Nintendo Switch merupakan salah satu game konsol populer yang diproduksi oleh Nintendo. Game ini memiliki banyak sekali jenis game yang dapat dipilih dengan fitur konsol yang unik. Termasuk game-game populer seperti seri Zelda, Super Mario, dan Pokémon.

Berikut adalah tujuh game yang akan segera rilis pada Nintendo Switch pada tahun 2024.

1. Hollow Knight: Silksong 

Setelah sukses dengan Hollow Knight pada 2017, game buatan Team Cherry ini kembali dengan sekuelnya dalam Hollow Knight: Silksong. Game ini dikabarkan dan akan hadir di Nintendo Switch dalam waktu dekat setelah sempat diumumkan pada tahun 2022 lalu.

Game ini dikabarkan akan mengambil visual yang memukau, gameplay Metroidvania, dan atmosfer orisinil dan menempatkan pemain dari sudut pandang Hornet, seorang putri yang ditugaskan untuk melindungi.

Pengembang game ini masih belum mengabarkan tanggal spesifik untuk merilis. Namun penggemar dari game Hollow Knight sebelumnya sudah menantikan sejak mereka mengumumkannya tahun lalu dan memprediksi jika 2024 menjadi tahun mereka akan rilis.

2. Little Nightmares III 

Little Nightmares dikabarkan akan kembali setelah sukses dengan Little Nightmare II pada 2021 dengan alur cerita tidak terduga. Supermassive Games yang merupakan developer Little Nightmares, resmi mengumumkan seri ketiganya pada 2024.

Meski belum ditentukan bulan apa akan dirilis, mereka telah merilis trailer dengan tokoh kali ini bernama Low dan Alone. Diceritakan bahwa mereka berada pada sebuah lokasi bernama Spiral yang merupakan area yang tandus dan berbeda dari seri sebelumnya.

Keduanya mendapatkan misi untuk mencari jalan keluar dari Nowhere yang dihuni oleh kejahatan. Banyaknya pemain yang tertarik pada game ini karena mode online co-op pada seri terbarunya yang tidak ada pada seri-seri sebelumnya.

3. Mario vs. Donkey Kong 

Dikabarkan akan rilis pada 16 Februari 2024, game ini merupakan seri pertama dalam Mario vs Donkey Kong yang hadir di Nintendo Switch. Seperti versi aslinya, remake Mario vs Donkey Kong Switch merupakan game teka-teki dan bermain dari sudut pandang sebagai Mario.

Sepanjang permainan, pemain akan menyelesaikan teka-teki untuk mengumpulkan mainan robot Mario mini dan pada akhirnya mengalahkan Donkey Kong. Teka-teki ini melibatkan penggunaan berbagai saklar dan melintasi platform serta rintangan lain untuk bebas dan mengumpulkan mainan-mainan ini. Di lain waktu, pemain dapat akan mengumpulkan kunci untuk maju melalui level selanjutnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/326/3160136/nintendo_switch_2-iZTY_large.jpg
Terdampak Tarif Trump, Harga Nintendo Switch Bakal Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/326/3132068/nintendo_switch_2-uhms_large.jpg
Meski Ada Tarif Baru, Harga Nintendo Switch 2 Tak Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/326/2978599/nintendo_switch-IpxH_large.jpeg
Nintendo Switch 2 Dijadwalkan Rilis Awal 2025, Berikut Bocoran Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/57/2911389/nintendo-kembangkan-konsol-layar-ganda-yang-bisa-dibongkar-pasang-nintendo-switch-2-KW1hqfm1dS.jpg
Nintendo Kembangkan Konsol Layar Ganda yang Bisa Dibongkar Pasang, Nintendo Switch 2?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/22/57/2905903/rumor-nintendo-switch-2-akan-saingi-playstation-5-dan-xbox-series-x-TgzmrCBUTS.jpeg
Rumor Nintendo Switch 2, akan Saingi PlayStation 5 dan Xbox Series X?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/26/326/2890175/bocor-red-dead-redemption-2-akan-segera-hadir-di-nintendo-switch-U2OSwAY5aj.jpg
Bocor! Red Dead Redemption 2 akan Segera Hadir di Nintendo Switch
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement