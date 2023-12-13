Hujan Meteor Geminid Terjadi Malam Ini dan Besok, Bisa Dilihat dari Indonesia

JAKARTA - Hujan meteor Geminid akan mencapai puncaknya pada tanggal 13-14 Desember 2023 atau malam ini dan besok. Fenomena dapat disaksikan di berbagai wilayah, termasuk Indonesia.

Sebagaimana dilansir dari akun media sosial Planetarium Jakarta, Rabu (14/12/2023), hujan meteor Geminid bisa dilihat mulai pukul 20.05 malam sampai 05.07 ketika Matahari terbit.

Secara umum, Geminid akan muncul di atas ufuk timur-timur laut tepat pada saat senja akan berakhir. Itu artinya hujan meteor fase awal mungkin bisa dilihat lebih dini, setelah langit mulai gelap.

Hujan meteor Geminid dapat dilihat dengan mata telanjang. Hanya saja perlu langit yang cerah tanpa awan mendung dan bebas dari polusi cahaya sehingga hujan meteor bisa disaksikan dengan jelas.

Melansir dari Space, hujan meteor Geminid sendiri merupakan fenomena tahunan yang intensitasnya melebihi hujan Perseid yang terkenal di bulan Agustus.

Studi terhadap tampilan di masa lalu menunjukkan bahwa hujan ini memiliki reputasi kaya akan meteor dan bola api yang meluncur lambat, terang, anggun, dengan kecerahan sedang.