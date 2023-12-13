Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Hujan Meteor Geminid Terjadi Malam Ini dan Besok, Bisa Dilihat dari Indonesia

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |18:25 WIB
Hujan Meteor Geminid Terjadi Malam Ini dan Besok, Bisa Dilihat dari Indonesia
Hujan meteor akan terjadi pada 13-14 Desember 2023 (Foto: Space)
A
A
A

JAKARTA - Hujan meteor Geminid akan mencapai puncaknya pada tanggal 13-14 Desember 2023 atau malam ini dan besok. Fenomena dapat disaksikan di berbagai wilayah, termasuk Indonesia.

Sebagaimana dilansir dari akun media sosial Planetarium Jakarta, Rabu (14/12/2023), hujan meteor Geminid bisa dilihat mulai pukul 20.05 malam sampai 05.07 ketika Matahari terbit.

Secara umum, Geminid akan muncul di atas ufuk timur-timur laut tepat pada saat senja akan berakhir. Itu artinya hujan meteor fase awal mungkin bisa dilihat lebih dini, setelah langit mulai gelap.

Hujan meteor Geminid dapat dilihat dengan mata telanjang. Hanya saja perlu langit yang cerah tanpa awan mendung dan bebas dari polusi cahaya sehingga hujan meteor bisa disaksikan dengan jelas.

Melansir dari Space, hujan meteor Geminid sendiri merupakan fenomena tahunan yang intensitasnya melebihi hujan Perseid yang terkenal di bulan Agustus.

Studi terhadap tampilan di masa lalu menunjukkan bahwa hujan ini memiliki reputasi kaya akan meteor dan bola api yang meluncur lambat, terang, anggun, dengan kecerahan sedang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/56/3005037/hujan_meteor-lT7F_large.jpg
Fakta-Fakta Unik Hujan Meteor Eta Aquarid yang Puncaknya Bisa Disaksikan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/56/3004724/hujan_meteor-vMgz_large.jpg
Puncak Hujan Meteor Eta Aquarid Diprediksi Terjadi Malam Ini, Bisa Dilihat di Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/56/2996974/ilustrasi-DeMU_large.jpg
Hujan Meteor Lyrid Akan Terangi Langit Malam di Bulan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/56/2861447/bulan-sabit-akan-hiasi-hujan-meteor-perseid-bulan-ini-XaffonV92D.jpeg
Bulan Sabit akan Hiasi Hujan Meteor Perseid Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/15/56/2799154/hujan-meteor-lyrid-melintasi-langit-malam-capai-puncaknya-pada-22-april-2023-JiD0M5Kqao.jpg
Hujan Meteor Lyrid Melintasi Langit Malam, Capai Puncaknya pada 22 April 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/30/56/2737101/hujan-meteor-quadrantids-bakal-jadi-suguhan-tahun-baru-2023-KCJmdamb4z.jpg
Hujan Meteor Quadrantids Bakal Jadi Suguhan Tahun Baru 2023
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement