Masa Pemilu, Meta akan Hadirkan Alat Pengecek Fakta di Threads

WASHINGTON DC - Meta dilaporkan sedang berencana menghadirkan alat pengecek fakta di Threads. Ini menjadi bentuk antisipasi perusahaan terhadap informasi yang rentan terjadi menjelang pemilu besar-besaran di sejumlah negara tahun depan, terutama Amerika Serikat.

Kepala Instagram, Adam Mosseri mengonfirmasi kabar tersebut dan mengatakan bahwa Threads saat ini memang sedang mencocokkan peringkat pengecekan fakta seperti yang ada di Facebook dan Instagram.

“Saat ini kami mencocokkan peringkat pengecekan fakta dari Facebook atau Instagram ke Threads,” katanya dalam sebuah postingan, dikutip dari situs TechCrunch, Rabu (13/12/2023).

Dirinya juga menambahkan bahwa pengecek fakta tersebut akan memiliki alat untuk meninjau dan menilai misinformasi dari suatu postingan di tahun depan.