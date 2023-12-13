WhatsApp Hadirkan Fitur 'Pin' Terbaru untuk Obrolan Individu dan Grup

JAKARTA - WhatsApp secara resmi telah menghadirkan fitur terbaru mereka yang disebut ‘Pin’. Fitur ini memungkinkan pengguna menyematkan semua jenis pesan dalam percakapan, termasuk teks, jajak pendapat, gambar dan emoji, baik itu dalam percakapan individu maupun grup.

Dalam keterangan resminya, Selasa (13/12/2023), Pengguna hanya perlu menekan lama pesan dalam suatu jendela percakapan yang ingin disematkan, lalu memilih opsi ‘Sematkan’ yang tersedia pada menu titik tiga di pojok kanan atas.

Selanjutnya, beberapa opsi durasi penyematan pesan yang harus dipilih pengguna akan muncul, yakni 24 jam (opsi default), 7 hari, dan 30 hari. Kemudian pesan akan secara otomatis disematkan di posisi teratas dalam percakapan sesuai jangka waktu yang telah dipilih oleh pengguna.

Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa fitur ‘Pin’ ini hanya memungkinkan pengguna untuk menyematkan satu pesan saja untuk setiap jendela percakapan.

Fitur akan secara otomatis memperingatkan pengguna untuk mengganti satu pesan sematan yang sudah lebih dulu ada untuk digantikan dengan satu pesan sematan yang baru.