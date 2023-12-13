Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

WhatsApp Hadirkan Fitur 'Pin' Terbaru untuk Obrolan Individu dan Grup

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |13:47 WIB
WhatsApp Hadirkan Fitur 'Pin' Terbaru untuk Obrolan Individu dan Grup
Fitur WhatsApp pin (Foto: WhatsApp)
A
A
A

JAKARTA - WhatsApp secara resmi telah menghadirkan fitur terbaru mereka yang disebut ‘Pin’. Fitur ini memungkinkan pengguna menyematkan semua jenis pesan dalam percakapan, termasuk teks, jajak pendapat, gambar dan emoji, baik itu dalam percakapan individu maupun grup.

Dalam keterangan resminya, Selasa (13/12/2023), Pengguna hanya perlu menekan lama pesan dalam suatu jendela percakapan yang ingin disematkan, lalu memilih opsi ‘Sematkan’ yang tersedia pada menu titik tiga di pojok kanan atas.

Selanjutnya, beberapa opsi durasi penyematan pesan yang harus dipilih pengguna akan muncul, yakni 24 jam (opsi default), 7 hari, dan 30 hari. Kemudian pesan akan secara otomatis disematkan di posisi teratas dalam percakapan sesuai jangka waktu yang telah dipilih oleh pengguna.

Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa fitur ‘Pin’ ini hanya memungkinkan pengguna untuk menyematkan satu pesan saja untuk setiap jendela percakapan.

Fitur akan secara otomatis memperingatkan pengguna untuk mengganti satu pesan sematan yang sudah lebih dulu ada untuk digantikan dengan satu pesan sematan yang baru.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/16/3186453/whatsapp-7fRc_large.jpg
Berikut Cara Setting Penyimpanan WhatsApp Agar Memori HP Tak Penuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/16/3176485/whatsapp-M7cU_large.jpg
Cara Aman Kirim Foto Sekali Lihat di WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/16/3172340/whatsapp-3AlC_large.jpg
Cara Melihat Pesan WhatsApp yang Sudah Dihapus Pengirim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/57/3164397/whatsapp-SyNB_large.jpg
Apa Fungsi Scheduled Call di Fitur Baru WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/57/3149951/whatsapp-sePV_large.jpg
Dinilai Berisiko Tinggi, DPR AS Larang WhatsApp dari Semua Perangkatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/57/3145339/status_whatsapp_kini_bisa_dibagikan_pengguna_lain-7Bo0_large.jpg
WhatsApp Kembangkan Fitur Baru, Kini Status Bisa Dibagikan Pengguna Lain
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement