Kominfo Dukung Kembalinya TikTok Shop, tapi...

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Budi Arie Setiadi mendukung penuh kelahiran kembali layanan belanja online kontroversial, TikTok Shop. Namun ada catatan yang perlu digarisbawahi

Menurutnya, selama TikTok Shop tidak melanggar aturan Pemerintah dan tidak terlalu banyak menjajakan barang impor maka keberadaannya tidak akan dipermasalahkan.

"Selama sesuai dengan peraturan dan undang-undang, kita dukung. Tapi yang pasti jangan kebanyakan barang impor," ungkap Menkominfo saat dijumpai MNC Portal Indonesia, Rabu (13/12/2023).

Menkominfo Budi beralasan terlalu banyak barang impor akan berdampak buruk pada industri lokal. Dia khawatir akan semakin banyak UMKM yang termarjinalkan.

"Kalau banyak barang impor kasihan UMKM kita. Ini bukan soal barang impor legal atau ilegal, tapi jangan banyak barang impor," tegasnya.

Menkominfo Budi sendiri mengaku akan ikut memantau serta mengingatkan agar TikTok Shop terus fokus pada produk lokal yang berasal dari Tanah Air.

"Ada tim kita monitoring itu. Kita ingatkan, kan bisa dilaporin juga ke Kementerian lain (kalau ada pelanggan)," tutupnya.

Untuk diketahui, kesepakatan antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dan TikTok telah melahirkan kembali TikTok Shop setelah beberapa waktu dilarang oleh Pemerintah.