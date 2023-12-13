Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kominfo Dukung Kembalinya TikTok Shop, tapi...

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |13:33 WIB
Kominfo Dukung Kembalinya TikTok Shop, tapi...
Menkominfo Budi Arie Setiadi (Foto: Tangguh Yudha/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Budi Arie Setiadi mendukung penuh kelahiran kembali layanan belanja online kontroversial, TikTok Shop. Namun ada catatan yang perlu digarisbawahi

Menurutnya, selama TikTok Shop tidak melanggar aturan Pemerintah dan tidak terlalu banyak menjajakan barang impor maka keberadaannya tidak akan dipermasalahkan.

"Selama sesuai dengan peraturan dan undang-undang, kita dukung. Tapi yang pasti jangan kebanyakan barang impor," ungkap Menkominfo saat dijumpai MNC Portal Indonesia, Rabu (13/12/2023). 

Menkominfo Budi beralasan terlalu banyak barang impor akan berdampak buruk pada industri lokal. Dia khawatir akan semakin banyak UMKM yang termarjinalkan.

"Kalau banyak barang impor kasihan UMKM kita. Ini bukan soal barang impor legal atau ilegal, tapi jangan banyak barang impor," tegasnya.

Menkominfo Budi sendiri mengaku akan ikut memantau serta mengingatkan agar TikTok Shop terus fokus pada produk lokal yang berasal dari Tanah Air.

 

"Ada tim kita monitoring itu. Kita ingatkan, kan bisa dilaporin juga ke Kementerian lain (kalau ada pelanggan)," tutupnya.

Untuk diketahui, kesepakatan antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dan TikTok telah melahirkan kembali TikTok Shop setelah beberapa waktu dilarang oleh Pemerintah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/54/2936495/besok-tiktok-shop-akan-kembali-beroperasi-di-indonesia-Wl9I1Fhgnf.jpg
Besok TikTok Shop akan Kembali Beroperasi di Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/14/54/2920302/bahas-kemitraan-dengan-5-e-commerce-di-indonesia-tiktok-shop-akan-comeback-jRzZs7r4G6.jpeg
Bahas Kemitraan dengan 5 E-Commerce di Indonesia, TikTok Shop akan Comeback?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/25/54/2907750/akan-temui-presiden-jokowi-tiktok-shop-bakal-comeback-bulan-depan-etid9sAdUu.jpeg
Akan Temui Presiden Jokowi, TikTok Shop Bakal Comeback Bulan Depan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/12/54/2900197/kemendag-jawab-rumor-kehadiran-aplikasi-tiktok-shop-di-indonesia-7h5w9iFtlv.jpeg
Kemendag Jawab Rumor Kehadiran Aplikasi TikTok Shop di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/10/57/2898123/pedagang-pasar-tanah-abang-minta-shopee-dan-lazada-ditutup-pakar-ada-perubahan-yang-tidak-disadari-lgHxzlcEuH.jpg
Ramai Belanja Online, Pakar Nilai Pedagang Pasar Belum Menerima Perubahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/57/2896677/kemenkop-ukm-dan-kppu-sepakat-siapkan-aturan-soal-perdagangan-digital-F1QvkCFHpC.jpg
Kemenkop UKM dan KPPU Sepakat Siapkan Aturan soal Perdagangan Digital
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement