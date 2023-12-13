Sukses Jalani Uji Coba, SATRIA-1 Siap Hadirkan Konektivitas di Indonesia

JAKARTA - Satelit Republik Indonesia-1 (SATRIA-1) telah sukses menjalani rangkaian uji coba jaringan. Kabar yang dibagikan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo) tersebut sekaligus menunjukkan kesiapan satelit untuk menghadirkan konektivitas di Indonesia dalam waktu dekat.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi yang menghadiri uji coba jaringan tersebut melalui konferensi video juga mengklaim bahwa jaringan SATRIA-1 sudah bagus dan diharapkan bisa melayani masyarakat awal tahun depan.

"Jaringannya sudah bagus. Awal tahun depan semoga (SATRIA-1) bisa melayani masyarakat," kata Budi, dikutip dari Antara, Rabu (13/12/2023).

Meskipun demikian, Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) yang juga terlibat dalam konferensi video terkait uji coba tersebut juga optimis bahwa uji coba integrasi dan aktivasi SATRIA-1 dapat selesai sebelum akhir Desember 2023. Hal tersebut tidak terlepas dari konferensi video saat itu yang dikonfirmasi terhubung dengan Satelit SATRIA-1 dan jaringan SATRIA-1.

"Zoom ini menggunakan Satelit SATRIA-1 dan jaringan SATRIA-1. Bisa dibuktikan bahwa semuanya sudah mulai jalan," kata Adi.

"Kami harapkan ini bisa selesai minggu depan secara teknis, disusul dengan masalah administrasi dan semoga sebelum Natal ada hadiah Natal pak," timpalnya.