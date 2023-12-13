Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ini 4 Ciri Shockbreaker Motor Harus Diganti

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |16:50 WIB
Ini 4 Ciri Shockbreaker Motor Harus Diganti
Ilustrasi motor. (Doc. Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Shockbreaker merupakan salah satu perangkat wajib yang berfungsi untuk menjaga kenyamanan berkendara, terutama saat Anda harus melewati jalan dengan permukaan yang bergelombang ataupun jalanan penuh dengan lubang.

Shockbreaker juga sangat penting diperhatikan karena berkaitan langsung dengan kestabilan sepeda motor Anda.

 BACA JUGA:

Terutama saat Anda harus melewati jalan menikung, shockbreaker berkualitas baik sangat dibutuhkan agar motor tidak oleng dan membuat Anda terjatuh.

Yang wajib diketahui, shockbreaker memiliki masa pakainya 3-5 tahun, akan tetapi balik lagi dengan perawatan dan penggunaan sepeda motor Anda.

Lantas bagaimana cara mengecek shockbreaker sepeda motor? Dilansir dari situs resmi Wahana Honda, Rabu (13/12/2023), simak ulasannya berikut ini.

Halaman:
1 2
      
