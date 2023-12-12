JAKARTA - Besaran pajak mobil Kijang Innova perlu diketahui bagi kamu yang sedang berencana untuk membelinya. Sebab diketahui pajak MPV (Multi-Purpose Vehicle) satu ini terbilang cukup terjangkau di kelasnya.
Umumnya besaran pajak mobil Kijang Innova dapat diketahui dari jenis kendaraan, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan kendaraan. Semakin muda tahun serta besar kapasitas mesin yang diusungnya maka nominal pajak yang dibayarkan akan lumayan tinggi dan mahal.
Bagi kamu yang penasaran maka simak informasi selengkapnya melalui ulasan satu ini. Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Selasa (12/12/2023), terkait segini pajak Kijang Innova yang perlu kamu bayarkan.
Berapa Pajak Mobil Kijang Innova
Melansir laman resmi Pemerintah Kota, membeberkan informasi bahwa di pasar otomotif roda empat Kijang Innova dijual dalam berbagai tipe.
Beberapa tipe diantaranya yaitu ada tipe Venturer, V, G, Q, J, dan E. Ulasan lebih lengkapnya berikut rincian pajak yang perlu dibayarkan:
1 Pajak Innova Venturer
INNOVA VENTURER 2.4 AT 2016 Rp 6.195.000
INNOVA VENTURER 2.4 MT 2016 Rp 5.901.000
INNOVA VENTURER 2.4 AT 2017 Rp 6.510.000
INNOVA VENTURER 2.4 MT 2017 Rp 6.216.000
INNOVA VENTURER 2.4 AT 2018 Rp 6.867.000
INNOVA VENTURER 2.4 MT 2018 Rp 6.531.000
INNOVA VENTURER 2.4 AT 2019 Rp 7.224.000
INNOVA VENTURER 2.4 MT 2019 Rp 6.888.000
INNOVA VENTURER 2.4 AT 2020 Rp 7.329.000
INNOVA VENTURER 2.4 MT 2020 Rp 6.993.000
INNOVA VENTURER 2.4 AT 2021 Rp 7.644.000
INNOVA VENTURER 2.4 MT 2021 Rp 7.308.000
INNOVA VENTURER 2.4 AT 2022 Rp 8.064.000
INNOVA VENTURER 2.4 MT 2022 Rp 7.728.000
INNOVA VENTURER 2.4 AT 2023 Rp 8.274.000
INNOVA VENTURER 2.4 MT 2023 Rp 7.917.000
2. Pajak Innova V
KIJANG INNOVA V DIESEL 2004 Rp 2.058.000
KIJANG INNOVA V DIESEL AT 2004 Rp 2.163.000
KIJANG INNOVA V DIESEL 2005 Rp 2.226.000
KIJANG INNOVA V DIESEL AT 2005 Rp 2.331.000
KIJANG INNOVA V XTR DIESEL MT 2005 Rp 2.373.000
KIJANG INNOVA V XTR DIESEL AT 2005 Rp 2.499.000
KIJANG INNOVA V DIESEL 2006 Rp 2.373.000
KIJANG INNOVA V DIESEL AT 2006 Rp 2.499.000
KIJANG INNOVA V XTR DIESEL AT 2006 Rp 2.625.000
KIJANG INNOVA V XTR DIESEL MT 2006 Rp 2.478.000
KIJANG INNOVA V DIESEL 2007 Rp 2.562.000
KIJANG INNOVA V DIESEL AT 2007 Rp 2.688.000
KIJANG INNOVA V XTR DIESEL AT 2007 Rp 2.751.000
KIJANG INNOVA V XTR DIESEL MT 2007 Rp 2.604.000
KIJANG INNOVA V DIESEL 2008 Rp 2.751.000
KIJANG INNOVA V DIESEL AT 2008 Rp 2.898.000
KIJANG INNOVA V XTR DIESEL AT 2008 Rp 2.898.000
KIJANG INNOVA V XTR DIESEL MT 2008 Rp 2.730.000
KIJANG INNOVA V DIESEL 2009 Rp 2.961.000
KIJANG INNOVA V DIESEL AT 2009 Rp 3.108.000
KIJANG INNOVA V DIESEL 2010 Rp 3.171.000
KIJANG INNOVA V DIESEL AT 2010 Rp 3.360.000
KIJANG INNOVA V DIESEL 2011 Rp 3.423.000
KIJANG INNOVA V DIESEL AT 2011 Rp 3.612.000
KIJANG INNOVA V DIESEL 2012 Rp 3.696.000
KIJANG INNOVA V DIESEL AT 2012 Rp 3.864.000
KIJANG INNOVA V DIESEL 2013 Rp 3.969.000
KIJANG INNOVA V DIESEL AT 2013 Rp 4.158.000
KIJANG INNOVA V DIESEL 2014 Rp 4.284.000
KIJANG INNOVA V DIESEL AT 2014 Rp 4.452.000
KIJANG INNOVA V 2.4 AT 2015 Rp 5.040.000
KIJANG INNOVA V 2.4 MT 2015 Rp 4.578.000
KIJANG INNOVA V DIESEL 2015 Rp 4.599.000
KIJANG INNOVA V DIESEL AT 2015 Rp 4.620.000
KIJANG INNOVA V 2.4 LUX AT 2016 Rp 5.649.000
KIJANG INNOVA V 2.4 LUX MT 2016 Rp 5.355.000
KIJANG INNOVA V 2.4 AT 2016 Rp 5.502.000
KIJANG INNOVA V 2.4 MT 2016 Rp 5.229.000
KIJANG INNOVA V 2.4 AT 2017 Rp 5.754.000
KIJANG INNOVA V 2.4 MT 2017 Rp 5.460.000
KIJANG INNOVA V 2.4 AT 2018 Rp 5.985.000
KIJANG INNOVA V 2.4 MT 2018 Rp 5.691.000
KIJANG INNOVA V 2.4 AT 2019 Rp 6.237.000
KIJANG INNOVA V 2.4 MT 2019 Rp 5.922.000
KIJANG INNOVA V 2.4 AT 2020 Rp 6.489.000
KIJANG INNOVA V 2.4 MT 2020 Rp 6.174.000
KIJANG INNOVA V 2.4 AT 2021 Rp 6.804.000
KIJANG INNOVA V 2.4 MT 2021 Rp 6.489.000
KIJANG INNOVA V 2.4 AT 2022 Rp 7.182.000
KIJANG INNOVA V 2.4 MT 2022 Rp 6.867.000
KIJANG INNOVA V ZENIX HYBRID 2.0 2022 Rp 8.967.000
KIJANG INNOVA V 2.4 AT 2023 Rp 7.371.000
KIJANG INNOVA V 2.4 MT 2023 Rp 7.035.000
3. Pajak Innova G
KIJANG INNOVA G DIESEL 2004 Rp 1.764.000
KIJANG INNOVA G DIESEL AT 2004 Rp 1.890.000
KIJANG INNOVA G DIESEL 2005 Rp 1.911.000
KIJANG INNOVA G DIESEL AT 2005 Rp 2.037.000
KIJANG INNOVA G DIESEL 2006 Rp 2.058.000
KIJANG INNOVA G DIESEL AT 2006 Rp 2.205.000
KIJANG INNOVA G DIESEL 2007 Rp 2.226.000
KIJANG INNOVA G DIESEL AT 2007 Rp 2.373.000
KIJANG INNOVA G DIESEL 2008 Rp 2.373.000
KIJANG INNOVA G DIESEL AT 2008 Rp 2.541.000
KIJANG INNOVA G DIESEL 2009 Rp 2.562.000
KIJANG INNOVA G DIESEL AT 2009 Rp 2.730.000
KIJANG INNOVA G DIESEL 2010 Rp 2.772.000
KIJANG INNOVA G DIESEL AT 2010 Rp 2.940.000
KIJANG INNOVA G DIESEL 2011 Rp 2.982.000
KIJANG INNOVA G DIESEL AT 2011 Rp 3.150.000
KIJANG INNOVA G DIESEL 2012 Rp 3.192.000
KIJANG INNOVA G DIESEL AT 2012 Rp 3.402.000
KIJANG INNOVA G DIESEL 2013 Rp 3.444.000
KIJANG INNOVA G DIESEL AT 2013 Rp 3.675.000
KIJANG INNOVA G DIESEL 2014 Rp 3.717.000
KIJANG INNOVA G DIESEL AT 2014 Rp 3.948.000
KIJANG INNOVA G DIESEL 2015 Rp 3.969.000
KIJANG INNOVA G DIESEL AT 2015 Rp 4.200.000
KIJANG INNOVA G 2.4 AT 2015 Rp 4.389.000
KIJANG INNOVA G 2.4 MT 2015 Rp 4.158.000
KIJANG INNOVA G 2.4 AT 2016 Rp 4.809.000
KIJANG INNOVA G 2.4 MT 2016 Rp 4.494.000
KIJANG INNOVA G 2.4 LUX AT 2016 Rp 4.998.000
KIJANG INNOVA G 2.4 LUX MT 2016 Rp 4.662.000
KIJANG INNOVA G 2.4 AT 2017 Rp 5.040.000
KIJANG INNOVA G 2.4 MT 2017 Rp 4.725.000
KIJANG INNOVA G 2.4 AT 2018 Rp 5.229.000
KIJANG INNOVA G 2.4 MT 2018 Rp 4.935.000
KIJANG INNOVA G 2.4 AT 2019 Rp 5.460.000
KIJANG INNOVA G 2.4 MT 2019 Rp 5.124.000
KIJANG INNOVA G 2.4 AT 2020 Rp 5.691.000
KIJANG INNOVA G 2.4 MT 2020 Rp 5.334.000
KIJANG INNOVA G 2.4 AT 2021 Rp 6.027.000
KIJANG INNOVA G 2.4 MT 2021 Rp 5.712.000
KIJANG INNOVA G 2.4 AT 2022 Rp 6.363.000
KIJANG INNOVA G 2.4 MT 2022 Rp 6.027.000
KIJANG INNOVA G 2.4 AT 2 023 Rp 6.531.000
KIJANG INNOVA G 2.4 MT 2023 Rp 6.174.000
4. Pajak Innova Q
KIJANG INNOVA Q 2.4 AT 2015 Rp 5.544.000
KIJANG INNOVA Q 2.4 MT 2015 Rp 5.082.000
KIJANG INNOVA Q 2.4 AT 2016 Rp 6.384.000
KIJANG INNOVA Q 2.4 MT 2016 Rp 5.817.000
KIJANG INNOVA Q 2.4 AT 2017 Rp 6.846.000
KIJANG INNOVA Q 2.4 MT 2017 Rp 6.258.000
5.Pajak Innova E
KIJANG INNOVA E DIESEL 2004 Rp 1.722.000
KIJANG INNOVA E DIESEL STD 2004 Rp 1.638.000
KIJANG INNOVA E DIESEL 2005 Rp 1.848.000
KIJANG INNOVA E DIESEL STD 2005 Rp 1.743.000
KIJANG INNOVA E DIESEL 2006 Rp 1.995.000
KIJANG INNOVA E DIESEL STD 2006 Rp 1.869.000
KIJANG INNOVA E DIESEL 2007 Rp 2.142.000
KIJANG INNOVA E DIESEL STD 2007 Rp 1.974.000
KIJANG INNOVA E DIESEL 2008 Rp 2.310.000
KIJANG INNOVA E DIESEL STD 2008 Rp 2.121.000
KIJANG INNOVA E DIESEL 2009 Rp 2.457.000
KIJANG INNOVA E DIESEL STD 2009 Rp 2.268.000
KIJANG INNOVA E DIESEL 2010 Rp 2.646.000
KIJANG INNOVA E DIESEL STD 2010 Rp 2.415.000
KIJANG INNOVA E DIESEL 2011 Rp 2.856.000
KIJANG INNOVA E DIESEL STD 2011 Rp 2.583.000
KIJANG INNOVA E DIESEL 2012 Rp 3.066.000
KIJANG INNOVA E DIESEL 2013 Rp 3.297.000
KIJANG INNOVA E DIESEL 2014 Rp 3.549.000
KIJANG INNOVA E DIESEL 2015 Rp 3.885.000
5. Pajak Innova J
KIJANG INNOVA J DIESELL 2014 Rp 3.297.000
6. Pajak Innova Venturer Bensin
INNOVA VENTURER 2.0 AT 2016 Rp 5.670.000
INNOVA VENTURER 2.0 MT 2016 Rp 5.376.000
INNOVA VENTURER 2.0 AT 2017 Rp 5.964.000
INNOVA VENTURER 2.0 MT 2017 Rp 5.670.000
INNOVA VENTURER 2.0 AT 2018 Rp 6.279.000
INNOVA VENTURER 2.0 MT 2018 Rp 5.964.000
INNOVA VENTURER 2.0 AT 2019 Rp 6.594.000
INNOVA VENTURER 2.0 MT 2019 Rp 6.279.000
INNOVA VENTURER 2.0 AT 2020 Rp 6.699.000
INNOVA VENTURER 2.0 MT 2020 Rp 6.384.000
INNOVA VENTURER 2.0 AT 2021 Rp 7.035.000
INNOVA VENTURER 2.0 MT 2021 Rp 6.720.000
INNOVA VENTURER 2.0 AT 2022 Rp 7.434.000
INNOVA VENTURER 2.0 MT 2022 Rp 7.098.000
INNOVA VENTURER 2.0 AT 2023 Rp 7.623.000
INNOVA VENTURER 2.0 MT 2023 Rp 7.266.000
7. Pajak Innova V
INNOVA V 2.7 AT 2004 Rp 2.205.000
KIJANG INNOVA V 2004 Rp 1.953.000
KIJANG INNOVA V AT 2004 Rp 2.058.000
INNOVA V 2.7 AT 2005 Rp 2.331.000
KIJANG INNOVA V 2.7 AT 2005 Rp 2.331.000
KIJANG INNOVA V 2005 Rp 2.100.000
KIJANG INNOVA V AT 2005 Rp 2.226.000
KIJANG INNOVA V EXTRA MT 2005 Rp 2.289.000
KIJANG INNOVA V LUXURY 2005 Rp 2.394.000
KIJANG INNOVA V LUXURY AT 2005 Rp 2.394.000
KIJANG INNOVA V 2.7 AT 2006 Rp 2.478.000
KIJANG INNOVA V 2006 Rp 2.268.000
KIJANG INNOVA V AT 2006 Rp 2.373.000
KIJANG INNOVA V EXTRA AT 2006 Rp 2.625.000
KIJANG INNOVA V EXTRA MT 2006 Rp 2.394.000
KIJANG INNOVA V LUXURY 2006 Rp 2.520.000
KIJANG INNOVA V LUXURY AT 2006 Rp 2.520.000
INNOVA V 2.7 AT 2007 Rp 2.604.000
KIJANG INNOVA V 2007 Rp 2.415.000
KIJANG INNOVA V AT 2007 Rp 2.562.000
KIJANG INNOVA V EXTRA AT 2007 Rp 2.751.000
KIJANG INNOVA V EXTRA MT 2007 Rp 2.520.000
KIJANG INNOVA V LUXURY 2007 Rp 2.646.000
KIJANG INNOVA V LUXURY AT 2007 Rp 2.646.000
KIJANG INNOVA V XTR AT 2007 Rp 2.793.000
KIJANG INNOVA V 2008 Rp 2.604.000
KIJANG INNOVA V 2.0 AT 2008 Rp 2.772.000
KIJANG INNOVA V AT 2008 Rp 2.772.000
KIJANG INNOVA V EXTRA AT 2008 Rp 2.898.000
KIJANG INNOVA V EXTRA MT 2008 Rp 2.646.000
KIJANG INNOVA V 2.5 AT 2008 Rp 2.772.000
KIJANG INNOVA V 2009 Rp 2.814.000
KIJANG INNOVA V AT 2009 Rp 2.982.000
KIJANG INNOVA V 2010 Rp 3.024.000
KIJANG INNOVA V AT 2010 Rp 3.192.000
KIJANG INNOVA V 2011 Rp 3.234.000
KIJANG INNOVA V AT 2011 Rp 3.444.000
KIJANG INNOVA V 2012 Rp 3.486.000
KIJANG INNOVA V AT 2012 Rp 3.717.000
KIJANG INNOVA V 2013 Rp 3.738.000
KIJANG INNOVA V AT 2013 Rp 3.990.000
KIJANG INNOVA V 2014 Rp 4.032.000
KIJANG INNOVA V AT 2014 Rp 4.305.000
KIJANG INNOVA V 2015 Rp 4.452.000
KIJANG INNOVA V 2015 Rp 4.452.000
KIJANG INNOVA V 2.0 AT 2015 Rp 4.851.000
KIJANG INNOVA V 2.0 MT 2015 Rp 4.263.000
KIJANG INNOVA V 2.0 LUX AT 2016 Rp 5.187.000
KIJANG INNOVA V 2.0 LUX MT 2016 Rp 4.935.000
KIJANG INNOVA V 2.0 AT 2016 Rp 5.061.000
KIJANG INNOVA V 2.0 MT 2016 Rp 4.662.000
KIJANG INNOVA V 2.0 AT 2017 Rp 5.250.000
KIJANG INNOVA V 2.0 MT 2017 Rp 4.998.000
KIJANG INNOVA V 2.0 AT 2018 Rp 5.481.000
KIJANG INNOVA V 2.0 MT 2018 Rp 5.187.000
KIJANG INNOVA V 2.0 AT 2019 Rp 5.712.000
KIJANG INNOVA V 2.0 MT 2019 Rp 5.418.000
KIJANG INNOVA V 2.0 AT 2020 Rp 5.943.000
KIJANG INNOVA V 2.0 MT 2020 Rp 5.649.000
KIJANG INNOVA V 2.0 AT 2021 Rp 6.279.000
KIJANG INNOVA V 2.0 MT 2021 Rp 5.964.000
KIJANG INNOVA V 2.0 AT 2022 Rp 6.636.000
KIJANG INNOVA V 2.0 MT 2022 Rp 6.300.000
KIJANG INNOVA V ZENIX 2.0 CVT 2022 Rp 7.875.000
KIJANG INNOVA V 2.0 AT 2023 Rp 6.804.000
KIJANG INNOVA V 2.0 MT 2023 Rp 6.468.000
KIJANG INNOVA V ZENIX 2.0 CVT 2023 Rp 7.098.000
KIJANG INNOVA V ZENIX HYBRID 2.0 2023 Rp 8.148.000
8.Pajak Innova G
KIJANG INNOVA G 2004 Rp 1.617.000
KIJANG INNOVA G AT 2004 Rp 1.701.000
KIJANG INNOVA G 2005 Rp 1.722.000
KIJANG INNOVA G AT 2005 Rp 1.806.000
KIJANG INNOVA G CRUISER AT 2005 Rp 2.184.000
KIJANG INNOVA G CRUISER MT 2005 Rp 2.016.000
KIJANG INNOVA G 2006 Rp 1.848.000
KIJANG INNOVA G AT 2006 Rp 1.953.000
KIJANG INNOVA G CRUISER AT 2006 Rp 2.289.000
KIJANG INNOVA G CRUISER MT 2006 Rp 2.121.000
KIJANG INNOVA G 2007 Rp 1.995.000
KIJANG INNOVA G AT 2007 Rp 2.100.000
KIJANG INNOVA G CRUISER AT 2007 Rp 2.394.000
KIJANG INNOVA G CRUISER MT 2007 Rp 2.226.000
KIJANG INNOVA G 2008 Rp 2.142.000
KIJANG INNOVA G AT 2008 Rp 2.268.000
KIJANG INNOVA G 2009 Rp 2.310.000
KIJANG INNOVA G AT 2009 Rp 2.415.000
KIJANG INNOVA G 2010 Rp 2.457.000
KIJANG INNOVA G AT 2010 Rp 2.604.000
KIJANG INNOVA G 2011 Rp 2.646.000
KIJANG INNOVA G AT 2011 Rp 2.814.000
KIJANG INNOVA G 2012 Rp 2.856.000
KIJANG INNOVA G AT 2012 Rp 3.024.000
KIJANG INNOVA G 2013 Rp 3.066.000
KIJANG INNOVA G AT 2013 Rp 3.234.000
KIJANG INNOVA G 2014 Rp 3.297.000
KIJANG INNOVA G AT 2014 Rp 3.486.000
KIJANG INNOVA G 2015 Rp 3.591.000
KIJANG INNOVA G 2015 Rp 3.591.000
KIJANG INNOVA G 2.0 AT 2015 Rp 3.927.000
KIJANG INNOVA G 2.0 MT 2015 Rp 3.717.000
KIJANG INNOVA G AT 2015 Rp 3.864.000
KIJANG INNOVA G 2.0 AT 2016 Rp 4.410.000
KIJANG INNOVA G 2.0 MT 2016 Rp 4.137.000
KIJANG INNOVA G 2.0 LUX MT 2016 Rp 4.263.000
KIJANG INNOVA G 2.0 AT 2017 Rp 4.599.000
KIJANG INNOVA G 2.0 MT 2017 Rp 4.305.000
KIJANG INNOVA G 2.0 AT 2018 Rp 4.788.000
KIJANG INNOVA G 2.0 MT 2018 Rp 4.473.000
KIJANG INNOVA G 2.0 AT 2019 Rp 4.998.000
KIJANG INNOVA G 2.0 MT 2019 Rp 4.662.000
KIJANG INNOVA G 2.0 AT 2020 Rp 5.187.000
KIJANG INNOVA G 2.0 MT 2020 Rp 4.872.000
KIJANG INNOVA G 2.0 AT 2021 Rp 5.523.000
KIJANG INNOVA G 2.0 MT 2021 Rp 5.208.000
KIJANG INNOVA G ZENIX 2.0 CVT 2022 Rp 7.077.000
KIJANG INNOVA G ZENIX HYBRID 2.0 2022 Rp 7.728.000
KIJANG INNOVA G 2.0 AT 2022 Rp 5.838.000
KIJANG INNOVA G 2.0 MT 2022 Rp 5.502.000
KIJANG INNOVA G ZENIX 2.0 CVT 2023 Rp 6.048.000
KIJANG INNOVA G ZENIX HYBRID 2.0 2023 Rp 6.720.000