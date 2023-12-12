Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Pajak Mobil Kijang Innova? Segini Biaya yang Perlu Disiapkan

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |16:33 WIB
Berapa Pajak Mobil Kijang Innova? Segini Biaya yang Perlu Disiapkan
Ilustrasi untuk pajak mobil Kijang Innova (Foto: Citra D)
A
A
A

JAKARTA - Besaran pajak mobil Kijang Innova perlu diketahui bagi kamu yang sedang berencana untuk membelinya. Sebab diketahui pajak MPV (Multi-Purpose Vehicle) satu ini terbilang cukup terjangkau di kelasnya.

Umumnya besaran pajak mobil Kijang Innova dapat diketahui dari jenis kendaraan, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan kendaraan. Semakin muda tahun serta besar kapasitas mesin yang diusungnya maka nominal pajak yang dibayarkan akan lumayan tinggi dan mahal.

Bagi kamu yang penasaran maka simak informasi selengkapnya melalui ulasan satu ini. Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Selasa (12/12/2023), terkait segini pajak Kijang Innova yang perlu kamu bayarkan.

Berapa Pajak Mobil Kijang Innova

Melansir laman resmi Pemerintah Kota, membeberkan informasi bahwa di pasar otomotif roda empat Kijang Innova dijual dalam berbagai tipe.

Beberapa tipe diantaranya yaitu ada tipe Venturer, V, G, Q, J, dan E. Ulasan lebih lengkapnya berikut rincian pajak yang perlu dibayarkan:

1 Pajak Innova Venturer

  • INNOVA VENTURER 2.4 AT 2016 Rp 6.195.000
  • INNOVA VENTURER 2.4 MT 2016 Rp 5.901.000
  • INNOVA VENTURER 2.4 AT 2017 Rp 6.510.000
  • INNOVA VENTURER 2.4 MT 2017 Rp 6.216.000
  • INNOVA VENTURER 2.4 AT 2018 Rp 6.867.000
  • INNOVA VENTURER 2.4 MT 2018 Rp 6.531.000
  • INNOVA VENTURER 2.4 AT 2019 Rp 7.224.000
  • INNOVA VENTURER 2.4 MT 2019 Rp 6.888.000
  • INNOVA VENTURER 2.4 AT 2020 Rp 7.329.000
  • INNOVA VENTURER 2.4 MT 2020 Rp 6.993.000
  • INNOVA VENTURER 2.4 AT 2021 Rp 7.644.000
  • INNOVA VENTURER 2.4 MT 2021 Rp 7.308.000
  • INNOVA VENTURER 2.4 AT 2022 Rp 8.064.000
  • INNOVA VENTURER 2.4 MT 2022 Rp 7.728.000
  • INNOVA VENTURER 2.4 AT 2023 Rp 8.274.000
  • INNOVA VENTURER 2.4 MT 2023 Rp 7.917.000

2. Pajak Innova V

  • KIJANG INNOVA V DIESEL 2004 Rp 2.058.000
  • KIJANG INNOVA V DIESEL AT 2004 Rp 2.163.000
  • KIJANG INNOVA V DIESEL 2005 Rp 2.226.000
  • KIJANG INNOVA V DIESEL AT 2005 Rp 2.331.000
  • KIJANG INNOVA V XTR DIESEL MT 2005 Rp 2.373.000
  • KIJANG INNOVA V XTR DIESEL AT 2005 Rp 2.499.000
  • KIJANG INNOVA V DIESEL 2006 Rp 2.373.000
  • KIJANG INNOVA V DIESEL AT 2006 Rp 2.499.000
  • KIJANG INNOVA V XTR DIESEL AT 2006 Rp 2.625.000
  • KIJANG INNOVA V XTR DIESEL MT 2006 Rp 2.478.000
  • KIJANG INNOVA V DIESEL 2007 Rp 2.562.000
  • KIJANG INNOVA V DIESEL AT 2007 Rp 2.688.000
  • KIJANG INNOVA V XTR DIESEL AT 2007 Rp 2.751.000
  • KIJANG INNOVA V XTR DIESEL MT 2007 Rp 2.604.000
  • KIJANG INNOVA V DIESEL 2008 Rp 2.751.000
  • KIJANG INNOVA V DIESEL AT 2008 Rp 2.898.000
  • KIJANG INNOVA V XTR DIESEL AT 2008 Rp 2.898.000
  • KIJANG INNOVA V XTR DIESEL MT 2008 Rp 2.730.000
  • KIJANG INNOVA V DIESEL 2009 Rp 2.961.000
  • KIJANG INNOVA V DIESEL AT 2009 Rp 3.108.000
  • KIJANG INNOVA V DIESEL 2010 Rp 3.171.000
  • KIJANG INNOVA V DIESEL AT 2010 Rp 3.360.000
  • KIJANG INNOVA V DIESEL 2011 Rp 3.423.000
  • KIJANG INNOVA V DIESEL AT 2011 Rp 3.612.000
  • KIJANG INNOVA V DIESEL 2012 Rp 3.696.000
  • KIJANG INNOVA V DIESEL AT 2012 Rp 3.864.000
  • KIJANG INNOVA V DIESEL 2013 Rp 3.969.000
  • KIJANG INNOVA V DIESEL AT 2013 Rp 4.158.000
  • KIJANG INNOVA V DIESEL 2014 Rp 4.284.000
  • KIJANG INNOVA V DIESEL AT 2014 Rp 4.452.000
  • KIJANG INNOVA V 2.4 AT 2015 Rp 5.040.000
  • KIJANG INNOVA V 2.4 MT 2015 Rp 4.578.000
  • KIJANG INNOVA V DIESEL 2015 Rp 4.599.000
  • KIJANG INNOVA V DIESEL AT 2015 Rp 4.620.000
  • KIJANG INNOVA V 2.4 LUX AT 2016 Rp 5.649.000
  • KIJANG INNOVA V 2.4 LUX MT 2016 Rp 5.355.000
  • KIJANG INNOVA V 2.4 AT 2016 Rp 5.502.000
  • KIJANG INNOVA V 2.4 MT 2016 Rp 5.229.000
  • KIJANG INNOVA V 2.4 AT 2017 Rp 5.754.000
  • KIJANG INNOVA V 2.4 MT 2017 Rp 5.460.000
  • KIJANG INNOVA V 2.4 AT 2018 Rp 5.985.000
  • KIJANG INNOVA V 2.4 MT 2018 Rp 5.691.000
  • KIJANG INNOVA V 2.4 AT 2019 Rp 6.237.000
  • KIJANG INNOVA V 2.4 MT 2019 Rp 5.922.000
  • KIJANG INNOVA V 2.4 AT 2020 Rp 6.489.000
  • KIJANG INNOVA V 2.4 MT 2020 Rp 6.174.000
  • KIJANG INNOVA V 2.4 AT 2021 Rp 6.804.000
  • KIJANG INNOVA V 2.4 MT 2021 Rp 6.489.000
  • KIJANG INNOVA V 2.4 AT 2022 Rp 7.182.000
  • KIJANG INNOVA V 2.4 MT 2022 Rp 6.867.000
  • KIJANG INNOVA V ZENIX HYBRID 2.0 2022 Rp 8.967.000
  • KIJANG INNOVA V 2.4 AT 2023 Rp 7.371.000
  • KIJANG INNOVA V 2.4 MT 2023 Rp 7.035.000

3. Pajak Innova G

  • KIJANG INNOVA G DIESEL 2004 Rp 1.764.000
  • KIJANG INNOVA G DIESEL AT 2004 Rp 1.890.000
  • KIJANG INNOVA G DIESEL 2005 Rp 1.911.000
  • KIJANG INNOVA G DIESEL AT 2005 Rp 2.037.000
  • KIJANG INNOVA G DIESEL 2006 Rp 2.058.000
  • KIJANG INNOVA G DIESEL AT 2006 Rp 2.205.000
  • KIJANG INNOVA G DIESEL 2007 Rp 2.226.000
  • KIJANG INNOVA G DIESEL AT 2007 Rp 2.373.000
  • KIJANG INNOVA G DIESEL 2008 Rp 2.373.000
  • KIJANG INNOVA G DIESEL AT 2008 Rp 2.541.000
  • KIJANG INNOVA G DIESEL 2009 Rp 2.562.000
  • KIJANG INNOVA G DIESEL AT 2009 Rp 2.730.000
  • KIJANG INNOVA G DIESEL 2010 Rp 2.772.000
  • KIJANG INNOVA G DIESEL AT 2010 Rp 2.940.000
  • KIJANG INNOVA G DIESEL 2011 Rp 2.982.000
  • KIJANG INNOVA G DIESEL AT 2011 Rp 3.150.000
  • KIJANG INNOVA G DIESEL 2012 Rp 3.192.000
  • KIJANG INNOVA G DIESEL AT 2012 Rp 3.402.000
  • KIJANG INNOVA G DIESEL 2013 Rp 3.444.000
  • KIJANG INNOVA G DIESEL AT 2013 Rp 3.675.000
  • KIJANG INNOVA G DIESEL 2014 Rp 3.717.000
  • KIJANG INNOVA G DIESEL AT 2014 Rp 3.948.000
  • KIJANG INNOVA G DIESEL 2015 Rp 3.969.000
  • KIJANG INNOVA G DIESEL AT 2015 Rp 4.200.000
  • KIJANG INNOVA G 2.4 AT 2015 Rp 4.389.000
  • KIJANG INNOVA G 2.4 MT 2015 Rp 4.158.000
  • KIJANG INNOVA G 2.4 AT 2016 Rp 4.809.000
  • KIJANG INNOVA G 2.4 MT 2016 Rp 4.494.000
  • KIJANG INNOVA G 2.4 LUX AT 2016 Rp 4.998.000
  • KIJANG INNOVA G 2.4 LUX MT 2016 Rp 4.662.000
  • KIJANG INNOVA G 2.4 AT 2017 Rp 5.040.000
  • KIJANG INNOVA G 2.4 MT 2017 Rp 4.725.000
  • KIJANG INNOVA G 2.4 AT 2018 Rp 5.229.000
  • KIJANG INNOVA G 2.4 MT 2018 Rp 4.935.000
  • KIJANG INNOVA G 2.4 AT 2019 Rp 5.460.000
  • KIJANG INNOVA G 2.4 MT 2019 Rp 5.124.000
  • KIJANG INNOVA G 2.4 AT 2020 Rp 5.691.000
  • KIJANG INNOVA G 2.4 MT 2020 Rp 5.334.000
  • KIJANG INNOVA G 2.4 AT 2021 Rp 6.027.000
  • KIJANG INNOVA G 2.4 MT 2021 Rp 5.712.000
  • KIJANG INNOVA G 2.4 AT 2022 Rp 6.363.000
  • KIJANG INNOVA G 2.4 MT 2022 Rp 6.027.000
  • KIJANG INNOVA G 2.4 AT 2 023 Rp 6.531.000
  • KIJANG INNOVA G 2.4 MT 2023 Rp 6.174.000

4. Pajak Innova Q

  • KIJANG INNOVA Q 2.4 AT 2015 Rp 5.544.000
  • KIJANG INNOVA Q 2.4 MT 2015 Rp 5.082.000
  • KIJANG INNOVA Q 2.4 AT 2016 Rp 6.384.000
  • KIJANG INNOVA Q 2.4 MT 2016 Rp 5.817.000
  • KIJANG INNOVA Q 2.4 AT 2017 Rp 6.846.000
  • KIJANG INNOVA Q 2.4 MT 2017 Rp 6.258.000

5.Pajak Innova E

  • KIJANG INNOVA E DIESEL 2004 Rp 1.722.000
  • KIJANG INNOVA E DIESEL STD 2004 Rp 1.638.000
  • KIJANG INNOVA E DIESEL 2005 Rp 1.848.000
  • KIJANG INNOVA E DIESEL STD 2005 Rp 1.743.000
  • KIJANG INNOVA E DIESEL 2006 Rp 1.995.000
  • KIJANG INNOVA E DIESEL STD 2006 Rp 1.869.000
  • KIJANG INNOVA E DIESEL 2007 Rp 2.142.000
  • KIJANG INNOVA E DIESEL STD 2007 Rp 1.974.000
  • KIJANG INNOVA E DIESEL 2008 Rp 2.310.000
  • KIJANG INNOVA E DIESEL STD 2008 Rp 2.121.000
  • KIJANG INNOVA E DIESEL 2009 Rp 2.457.000
  • KIJANG INNOVA E DIESEL STD 2009 Rp 2.268.000
  • KIJANG INNOVA E DIESEL 2010 Rp 2.646.000
  • KIJANG INNOVA E DIESEL STD 2010 Rp 2.415.000
  • KIJANG INNOVA E DIESEL 2011 Rp 2.856.000
  • KIJANG INNOVA E DIESEL STD 2011 Rp 2.583.000
  • KIJANG INNOVA E DIESEL 2012 Rp 3.066.000
  • KIJANG INNOVA E DIESEL 2013 Rp 3.297.000
  • KIJANG INNOVA E DIESEL 2014 Rp 3.549.000
  • KIJANG INNOVA E DIESEL 2015 Rp 3.885.000

5. Pajak Innova J

  • KIJANG INNOVA J DIESELL 2014 Rp 3.297.000

6. Pajak Innova Venturer Bensin

  • INNOVA VENTURER 2.0 AT 2016 Rp 5.670.000
  • INNOVA VENTURER 2.0 MT 2016 Rp 5.376.000
  • INNOVA VENTURER 2.0 AT 2017 Rp 5.964.000
  • INNOVA VENTURER 2.0 MT 2017 Rp 5.670.000
  • INNOVA VENTURER 2.0 AT 2018 Rp 6.279.000
  • INNOVA VENTURER 2.0 MT 2018 Rp 5.964.000
  • INNOVA VENTURER 2.0 AT 2019 Rp 6.594.000
  • INNOVA VENTURER 2.0 MT 2019 Rp 6.279.000
  • INNOVA VENTURER 2.0 AT 2020 Rp 6.699.000
  • INNOVA VENTURER 2.0 MT 2020 Rp 6.384.000
  • INNOVA VENTURER 2.0 AT 2021 Rp 7.035.000
  • INNOVA VENTURER 2.0 MT 2021 Rp 6.720.000
  • INNOVA VENTURER 2.0 AT 2022 Rp 7.434.000
  • INNOVA VENTURER 2.0 MT 2022 Rp 7.098.000
  • INNOVA VENTURER 2.0 AT 2023 Rp 7.623.000
  • INNOVA VENTURER 2.0 MT 2023 Rp 7.266.000

7. Pajak Innova V

  • INNOVA V 2.7 AT 2004 Rp 2.205.000
  • KIJANG INNOVA V 2004 Rp 1.953.000
  • KIJANG INNOVA V AT 2004 Rp 2.058.000
  • INNOVA V 2.7 AT 2005 Rp 2.331.000
  • KIJANG INNOVA V 2.7 AT 2005 Rp 2.331.000
  • KIJANG INNOVA V 2005 Rp 2.100.000
  • KIJANG INNOVA V AT 2005 Rp 2.226.000
  • KIJANG INNOVA V EXTRA MT 2005 Rp 2.289.000
  • KIJANG INNOVA V LUXURY 2005 Rp 2.394.000
  • KIJANG INNOVA V LUXURY AT 2005 Rp 2.394.000
  • KIJANG INNOVA V 2.7 AT 2006 Rp 2.478.000
  • KIJANG INNOVA V 2006 Rp 2.268.000
  • KIJANG INNOVA V AT 2006 Rp 2.373.000
  • KIJANG INNOVA V EXTRA AT 2006 Rp 2.625.000
  • KIJANG INNOVA V EXTRA MT 2006 Rp 2.394.000
  • KIJANG INNOVA V LUXURY 2006 Rp 2.520.000
  • KIJANG INNOVA V LUXURY AT 2006 Rp 2.520.000
  • INNOVA V 2.7 AT 2007 Rp 2.604.000
  • KIJANG INNOVA V 2007 Rp 2.415.000
  • KIJANG INNOVA V AT 2007 Rp 2.562.000
  • KIJANG INNOVA V EXTRA AT 2007 Rp 2.751.000
  • KIJANG INNOVA V EXTRA MT 2007 Rp 2.520.000
  • KIJANG INNOVA V LUXURY 2007 Rp 2.646.000
  • KIJANG INNOVA V LUXURY AT 2007 Rp 2.646.000
  • KIJANG INNOVA V XTR AT 2007 Rp 2.793.000
  • KIJANG INNOVA V 2008 Rp 2.604.000
  • KIJANG INNOVA V 2.0 AT 2008 Rp 2.772.000
  • KIJANG INNOVA V AT 2008 Rp 2.772.000
  • KIJANG INNOVA V EXTRA AT 2008 Rp 2.898.000
  • KIJANG INNOVA V EXTRA MT 2008 Rp 2.646.000
  • KIJANG INNOVA V 2.5 AT 2008 Rp 2.772.000
  • KIJANG INNOVA V 2009 Rp 2.814.000
  • KIJANG INNOVA V AT 2009 Rp 2.982.000
  • KIJANG INNOVA V 2010 Rp 3.024.000
  • KIJANG INNOVA V AT 2010 Rp 3.192.000
  • KIJANG INNOVA V 2011 Rp 3.234.000
  • KIJANG INNOVA V AT 2011 Rp 3.444.000
  • KIJANG INNOVA V 2012 Rp 3.486.000
  • KIJANG INNOVA V AT 2012 Rp 3.717.000
  • KIJANG INNOVA V 2013 Rp 3.738.000
  • KIJANG INNOVA V AT 2013 Rp 3.990.000
  • KIJANG INNOVA V 2014 Rp 4.032.000
  • KIJANG INNOVA V AT 2014 Rp 4.305.000
  • KIJANG INNOVA V 2015 Rp 4.452.000
  • KIJANG INNOVA V 2015 Rp 4.452.000
  • KIJANG INNOVA V 2.0 AT 2015 Rp 4.851.000
  • KIJANG INNOVA V 2.0 MT 2015 Rp 4.263.000
  • KIJANG INNOVA V 2.0 LUX AT 2016 Rp 5.187.000
  • KIJANG INNOVA V 2.0 LUX MT 2016 Rp 4.935.000
  • KIJANG INNOVA V 2.0 AT 2016 Rp 5.061.000
  • KIJANG INNOVA V 2.0 MT 2016 Rp 4.662.000
  • KIJANG INNOVA V 2.0 AT 2017 Rp 5.250.000
  • KIJANG INNOVA V 2.0 MT 2017 Rp 4.998.000
  • KIJANG INNOVA V 2.0 AT 2018 Rp 5.481.000
  • KIJANG INNOVA V 2.0 MT 2018 Rp 5.187.000
  • KIJANG INNOVA V 2.0 AT 2019 Rp 5.712.000
  • KIJANG INNOVA V 2.0 MT 2019 Rp 5.418.000
  • KIJANG INNOVA V 2.0 AT 2020 Rp 5.943.000
  • KIJANG INNOVA V 2.0 MT 2020 Rp 5.649.000
  • KIJANG INNOVA V 2.0 AT 2021 Rp 6.279.000
  • KIJANG INNOVA V 2.0 MT 2021 Rp 5.964.000
  • KIJANG INNOVA V 2.0 AT 2022 Rp 6.636.000
  • KIJANG INNOVA V 2.0 MT 2022 Rp 6.300.000
  • KIJANG INNOVA V ZENIX 2.0 CVT 2022 Rp 7.875.000
  • KIJANG INNOVA V 2.0 AT 2023 Rp 6.804.000
  • KIJANG INNOVA V 2.0 MT 2023 Rp 6.468.000
  • KIJANG INNOVA V ZENIX 2.0 CVT 2023 Rp 7.098.000
  • KIJANG INNOVA V ZENIX HYBRID 2.0 2023 Rp 8.148.000

8.Pajak Innova G

  • KIJANG INNOVA G 2004 Rp 1.617.000
  • KIJANG INNOVA G AT 2004 Rp 1.701.000
  • KIJANG INNOVA G 2005 Rp 1.722.000
  • KIJANG INNOVA G AT 2005 Rp 1.806.000
  • KIJANG INNOVA G CRUISER AT 2005 Rp 2.184.000
  • KIJANG INNOVA G CRUISER MT 2005 Rp 2.016.000
  • KIJANG INNOVA G 2006 Rp 1.848.000
  • KIJANG INNOVA G AT 2006 Rp 1.953.000
  • KIJANG INNOVA G CRUISER AT 2006 Rp 2.289.000
  • KIJANG INNOVA G CRUISER MT 2006 Rp 2.121.000
  • KIJANG INNOVA G 2007 Rp 1.995.000
  • KIJANG INNOVA G AT 2007 Rp 2.100.000
  • KIJANG INNOVA G CRUISER AT 2007 Rp 2.394.000
  • KIJANG INNOVA G CRUISER MT 2007 Rp 2.226.000
  • KIJANG INNOVA G 2008 Rp 2.142.000
  • KIJANG INNOVA G AT 2008 Rp 2.268.000
  • KIJANG INNOVA G 2009 Rp 2.310.000
  • KIJANG INNOVA G AT 2009 Rp 2.415.000
  • KIJANG INNOVA G 2010 Rp 2.457.000
  • KIJANG INNOVA G AT 2010 Rp 2.604.000
  • KIJANG INNOVA G 2011 Rp 2.646.000
  • KIJANG INNOVA G AT 2011 Rp 2.814.000
  • KIJANG INNOVA G 2012 Rp 2.856.000
  • KIJANG INNOVA G AT 2012 Rp 3.024.000
  • KIJANG INNOVA G 2013 Rp 3.066.000
  • KIJANG INNOVA G AT 2013 Rp 3.234.000
  • KIJANG INNOVA G 2014 Rp 3.297.000
  • KIJANG INNOVA G AT 2014 Rp 3.486.000
  • KIJANG INNOVA G 2015 Rp 3.591.000
  • KIJANG INNOVA G 2015 Rp 3.591.000
  • KIJANG INNOVA G 2.0 AT 2015 Rp 3.927.000
  • KIJANG INNOVA G 2.0 MT 2015 Rp 3.717.000
  • KIJANG INNOVA G AT 2015 Rp 3.864.000
  • KIJANG INNOVA G 2.0 AT 2016 Rp 4.410.000
  • KIJANG INNOVA G 2.0 MT 2016 Rp 4.137.000
  • KIJANG INNOVA G 2.0 LUX MT 2016 Rp 4.263.000
  • KIJANG INNOVA G 2.0 AT 2017 Rp 4.599.000
  • KIJANG INNOVA G 2.0 MT 2017 Rp 4.305.000
  • KIJANG INNOVA G 2.0 AT 2018 Rp 4.788.000
  • KIJANG INNOVA G 2.0 MT 2018 Rp 4.473.000
  • KIJANG INNOVA G 2.0 AT 2019 Rp 4.998.000
  • KIJANG INNOVA G 2.0 MT 2019 Rp 4.662.000
  • KIJANG INNOVA G 2.0 AT 2020 Rp 5.187.000
  • KIJANG INNOVA G 2.0 MT 2020 Rp 4.872.000
  • KIJANG INNOVA G 2.0 AT 2021 Rp 5.523.000
  • KIJANG INNOVA G 2.0 MT 2021 Rp 5.208.000
  • KIJANG INNOVA G ZENIX 2.0 CVT 2022 Rp 7.077.000
  • KIJANG INNOVA G ZENIX HYBRID 2.0 2022 Rp 7.728.000
  • KIJANG INNOVA G 2.0 AT 2022 Rp 5.838.000
  • KIJANG INNOVA G 2.0 MT 2022 Rp 5.502.000
  • KIJANG INNOVA G ZENIX 2.0 CVT 2023 Rp 6.048.000
  • KIJANG INNOVA G ZENIX HYBRID 2.0 2023 Rp 6.720.000
  • KIJANG INNOVA G 2.0 AT 2023 Rp 5.985.000
  • KIJANG INNOVA G 2.0 MT 2023 Rp 5.649.000

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/15/3191117//mobil_bekas-mpg9_large.jpg
Rekomendasi Mobil Bekas untuk Liburan Nataru, Harga Rp100 Jutaan Paling Diminati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/15/3189204//byd_atto_1-ru4F_large.jpg
Bukan Innova dan Avanza, Ini Mobil Terlaris November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/16/3176376//giias_2025-8oSX_large.jpg
10 Mobil Terlaris September 2025, Tak Ada Mobil China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/15/3170242//byd_m6-PNQT_large.jpg
20 Mobil Terlaris di Indonesia Agustus 2025, Cuma Ada 1 Merek China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/52/3164514//mitsubishi_xpander-hsWj_large.jpeg
5 Mobil Keluarga yang Kuat di Tanjakan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement