Bocoran iPhone 16: Punya Layar Lebih Gede dan Dukung Wi-Fi 7

JAKARTA - Rumor iPhone 16 sudah ramai beredar meski Apple baru merilis iPhone 15 series pada September lalu. Bocoran terbaru menyebutkan jika iPhone 16 akan punya layar lebih besar dan sudah memiliki dukungan WiFi 7.

Dilansir dari Mashable, Senin (11/12/2023), iPhone 16 dan iPhone 16 Plus akan mengalami peningkatan RAM. Sebaliknya, iPhone 16 Pro dan iPhone 16 Pro Max dilaporkan mendapatkan beberapa peningkatan mencolok pada kameranya yang mungkin memukau banyak orang.

Akan tetapi, rencana tersebut belum 100 persen final karena sebelumnya Apple mengalami kesulitan pada rantai pasokan perangkat keras mereka. Namun menurut pembocor terpercaya Unknownz21, model iPhone 16 akan memiliki bobot lebih besar.

iPhone 16 Pro dilaporkan akan memiliki layar 6,3 inci sedangkan iPhone 16 Pro Max akan mengemas layar 6,9 inci. Hal itu juga dipertegas oleh analis dan pembocor Apple, Ross Young, juga mengklaim bahwa model iPhone 16 Pro akan memiliki layar yang lebih besar. Namun, dia menyebut jika ukurannya adalah 6,2 inci dan 6,8 inci.