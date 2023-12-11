Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Apple Sedang Kembangkan Teknologi Kamera Bawah Layar iPhone

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |10:01 WIB
Apple Sedang Kembangkan Teknologi Kamera Bawah Layar iPhone
Kamera bawah layar iPhone (Foto: Mac Rumors)
A
A
A

JAKARTA - Apple dilaporkan sedang mengembangkan teknologi kamera bawah layar atau under display camera (UDC) iPhone. LG Innotek selaku pemasok kabarnya sudah siap untuk melakukan pengembangan tahap awal.

Ini akan membuka jalan bagi iPhone untuk menjadi smartphone yang tampil tanpa punch hole di layar. Dengan begitu pengguna iPhone bisa memiliki tampilan layar yang lebih bersih dan luas untuk pertama kalinya.

Sebagai informasi, UDC berbeda dari modul kamera depan pada umumnya, karena UDC memberikan lebih sedikit cahaya ke sensor gambar. Ini bisa mengakibatkan penurunan kualitas dan kecerahan gambar.

Untuk mengatasi masalah itu, LG Innotek mengembangkan sistem beberapa lensa khusus, seperti optik bentuk bebas yang dapat mengurangi aberasi optik dan meningkatkan rasio intensitas cahaya di sekitar modul optik. 

LG Innotek telah menerbitkan paten untuk teknologi ini sejak Desember tahun lalu, dan diharapkan lebih banyak lagi paten yang akan diajukan oleh perusahaan nantinya setelah pengembangannya dimulai.

Sebagaimana dilansir dari MacRumors, Senin (11/12/2023), iPhone dengan UDC baru akan hadir pada tahun 2027 mendatang. Apple akan lebih dulu mengadopsi teknologi ID Wajah di bawah layar pada iPhone 17 Pro tahun 2025.

(Saliki Dwi Saputra )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
