Ditutup, Google Podcast Hijrah ke Youtube Music Mulai Tahun Depan?

CALIFORNIA - Google mengumumkan bahwa mereka akan menutup aplikasi podcastnya, Google Podcast pada bulan April tahun mendatang. Hal ini diakibatkan transisi Google untuk berinvestasi lebih pada fitur podcast di Youtube Music. Google memiliki tujuan untuk menyatukan layanan podcast dan musik.

Sebelumnya Google Podcast telah diusahakan untuk masuk ke dalam dunia podcasting dengan Google Listen dan Google Play Music Podcast. Namun usaha tersebut tidak menghasilkan perubahan yang signifikan.

Google merekomendasikan pengguna Google Podcast untuk bermigrasi ke Youtube Podcast atau Youtube Music yang merupakan produk keempat yang dirilis pada 2022.

Demi mendukung aplikasi Youtube Podcast, perusahaan telah meningkatkan fitur podcastnya, seperti penghapusan podcast yang dapat diputar dari halaman pencarian dan penyediaan fitur baru lainnya. Google berkomitmen untuk transparan dalam mengkomunikasikan perubahan di masa depan dengan pengguna dan podcaster.

Dilansir dari Gizchina, Senin (11/12/2023), Google memberikan kemudahan transisi pengguna Google Podcast untuk beralih ke Youtube Podcast dengan menyediakan tombol sekali klik di music.youtube.com/transfer_podcasts. Dengan begitu pengguna dapat mengekspor langganan Google Podcast mereka menjadi file OPML di podcast.google.com.

Periode pengeksporan ini tersedia hingga Agustus 2024. Setelah diekspor, pengguna dapat langsung mengimpornya ke Youtube Podcast.

Pengguna juga dapat menambahkan RSS podcast ke YouTube Music terlebih dahulu. Format ini mencakup program yang saat ini tidak dihosting oleh YouTube.