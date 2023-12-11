Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

6 Cara Atasi Notifikasi WhatsApp Tidak Muncul di Ponsel

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |09:04 WIB
6 Cara Atasi Notifikasi WhatsApp Tidak Muncul di Ponsel
Cara mengatasi notifikasi WhatsApp tidak muncul (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Cara mengatasi notifikasi WhatsApp tidak muncul sangat menarik untuk diulas. Mengingat masalah ini cukup sering dijumpai oleh para pengguna aplikasi perpesanan instan tersebut.

Masalah notifikasi WhatsApp tidak muncul tentu menjengkelkan karena kita tidak pernah tahu ketika ada pesan yang masuk. Dengan begitu harus rajin-rajin membuka aplikasi secara manual.

Untuk diketahui, ada banyak faktor yang menjadi penyebab notifikasi WhatsApp tidak muncul. Bisa memang karena terjadi masalah di aplikasi atau karena secara tidak sadar atau lupa telah merubah pengaturan.

Biasanya masalah di aplikasi terjadi karena adanya bug. Bug ini muncul karena adanya kesalahan pada syntax atau script di aplikasi yang dibuat. Kondisi ini menyebabkan aplikasi atau software menjadi eror.

Selain itu, penyebab notifikasi WhatsApp tidak muncul juga bisa terjadi karena mengaktifkan mode penghemat baterai dan Do Not Disturb (DND). Dengan begitu smartphone akan membatasi aplikasi agar tidak berjalan di latar belakang.

Lantas bagaimana cara mengatasi notifikasi WhatsApp tidak muncul? Berikut ulasannya.

1. Update aplikasi

Cara pertama untuk mengatasi notifikasi WhatsApp tidak muncul adalah dengan mengupdate atau memperbarui aplikasi. Update aplikasi selain menghadirkan perbaikan bug juga untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik.

2. Periksa koneksi internet

Tanpa adanya internet tentu tidak akan mendapat notifikasi apapun. Jadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan perangkat memiliki koneksi internet yang stabil. Hal ini dapat dilakukan dengan pindah ke area lain atau menyambungkan ke internet dengan jaringan lebih kuat.

3. Pastikan notifikasi WhatsApp aktif

Untuk mengaktifkan notifikasi WhatsApp, klik ikon tiga titik yang ada sidi pojok kanan atas dan masuk ke menu Pengaturan. Selanjutnya klik Pemberitahuan dan pilih Nada Percakapan. Atur notifikasi ke standar, pendek, atau panjang.

Halaman:
1 2
      
