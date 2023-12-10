Spesifikasi Snapdragon 8 Gen 4 Terkuak, Ini Bocorannya!

JAKARTA - Rencana kehadiran prosesor Snapdragon 8 Gen 4 telah dikonfirmasi secara langsung oleh Qualcomm pada Snapdragon Summit di bulan Oktober lalu. Perusahaan mengumumkan bahwa prosesor kelas atas itu akan menggunakan inti CPU Oryon khusus untuk pertama kalinya.

Namun berdasarkan bocoran Digital Chat Station, Snapdragon 8 Gen 4 yang memiliki kode produk Sun dan dibangun pada proses TSMC 3nm itu rupanya hanya punya CPU octa-core dengan dua core “Phoenix” besar dan enam core “Phoenix” medium. Itu artinya ia memiliki core kecil yang lebih sedikit dibanding generasi sebelumnya.

Untuk diketahui, core CPU kecil yang sedikit biasanya menawarkan kelebihan berupa hemat daya yang dimaksudkan untuk menangani beban kerja ringan, sehingga secara teori meningkatkan masa pakai baterai. Jadi akan menjadi perubahan besar jika Qualcomm memutuskan untuk menghilangkannya.

Menghilangkan core kecil demi core yang lebih besar digadang-gadang akan menghasilkan kinerja CPU multi-inti yang jauh lebih baik. Publik telah melihat Snapdragon 8 Gen 2 dan 8 Gen 3 memperoleh keuntungan besar di bidang ini karena mereka mengurangi jumlah inti yang kecil.