Tahun Depan Apple Beri Kejutan Besar untuk iPad dan Mac, Apa Saja?

APPLE dilaporkan telah menyiapkan kejutan besar di tahun 2024. Perombakan besar kabarnya akan dilakukan perusahaan pada perangkat iPad dan Mac.

Dilansir dari 9To5Mac, Minggu (10/12/2023), raksasa teknologi yang bermarkas di Cupertino, AS itu akan melakukan penyegaran USB-C di musim semi 2024 untuk aksesoris iPad dan Mac. Hal tersebut mencakup Magic Mouse, Magic Trackpad, dan Magic Keyboard.

Kabar ini datang dari pembocor kenamaan Instant Digital di media sosial Weibo. Akun itu memang tidak memberikan rincian lebih lanjut selain mengatakan bahwa aksesori USB-C Mac akan hadir sekitar musim semi 2024.

Sebelumnya, perombakan ini diprediksi akan mulai muncul pada bulan Oktober lalu, namun urung terealisasikan. Faktanya, aksesoris yang dikirimkan bersama iMac M3 baru masih mengisi daya melalui Lightning.