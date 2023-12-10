Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Hilang di Luar Angkasa, Tomat Kecil Ini Akhirnya Ditemukan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |20:08 WIB
Hilang di Luar Angkasa, Tomat Kecil Ini Akhirnya Ditemukan
Tomat kecil yang hilang di luar angkasa berhasil ditemukan (Foto: Istimewa)
WASHINGTON DC - Kejadian menarik di antariksa dialami oleh astronot NASA bernama, Jasmun Moghbeli. Pasalnya dia berhasil menemukan kembali tomat kecil yang hilang sempat hilang di luar angkasa.

Cerita berawal saay tomat kecil itu dipanen oleh astronot NASA lainnya yang bernama Frank Rubio pada bulan Maret lalu di Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS). Namun saat hendak digigit, tomat tersebut terlepas dari genggaman Rubio dan menghilang.

Insiden itu kemudian menjadi lelucon besar bagi Rubio di musim gugur. Di mana ia sendiri mengaku sangat jengkel karena tomat berjenis Red Robin tersebut tidak juga ditemukan meski sudah dicari selama berjam-jam.

Rubio bahkan menceritakan kekesalannya itu kepada publik melalui siaran langsung dan kisahnya menghilangkan tomat di luar angkasa menjadi bahan lelucon hingga akhirnya berhasil ditemukan setelah 8 bulan.

"Teman baik kami Frank Rubio, yang [sudah] pulang, telah lama disalahkan karena memakan tomat. Tapi kami bisa membebaskannya dari tuduhan. Kami menemukan tomat itu," kata Moghbeli, dikutip dari Live Science, Minggu (10/12/2023).

Sayangnya Moghbeli tidak merinci di mana tomat itu ditemukan dan dalam kondisi seperti apa. Yang jelas misteri hilangnya tomat yang dipanen oleh Rubio dalam penelitian Veg-05 sudah terpecahkan dan membuat lega.

(Saliki Dwi Saputra )

      
