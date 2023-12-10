Cara Ubah Tampilan WhatsApp Android Seperti di iPhone

JAKARTA - Tampilan WhatsApp di Android dan iPhone memang memiliki sejumlah perbedaan. Namun kini masalah tersebut bisa pengguna Android atasi.

Seperti diketahui, WhatsApp Android didominasi dengan warna hijau sementara WhatsApp iPhone berwarna putih keabu-abuan dengan peletakan layout menu yang berbeda. Perbedaan yang mencolok ini menjadi menarik bagi sebagain orang.

Tidak sedikit yang ingin mengubah tampilan WhatsApp Android menjadi iPhone untuk sekedar mengatasi rasa bosan karena tampilan yang itu-itu saja. Banyak juga yang ingin melakukannya demi gengsi agar terlihat memiliki iPhone.

Bagi yang ingin mengubah tampilan WhatsApp Android menjadi iPhone tak perlu khawatir mengalami kesulitan karena ini bisa dilakukan dengan beberapa langkah mudah. Yang diperlukan hanyalah WhatsApp versi modifikasi atau biasa disebut WhatsApp MOD.

Ada banyak pilihan WhatsApp MOD yang bisa digunakan namun pada kesempatan kali ini menggunakan YoWhatsApp. Lantas bagaimana cara mengubah tampilan WhatsApp Android menjadi iPhone dengan YoWhatsApp? Berikut paparannya.