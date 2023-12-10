Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Meta Luncurkan Situs Pembuat Gambar dengan AI

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |17:48 WIB
Meta Luncurkan Situs Pembuat Gambar dengan AI
Meta (Foto: Istimewa)
META meluncurkan situs pembuat gambar dengan kecerdasan artifisial (AI) yang sedang tren saat ini. Di beri nama Imagine, situs ini tersedia sebagai bagian dari chatbot AI Meta yang berdiri sendiri. 

Seperti alat AI generatif lainnya, Imagine memungkinkan pengguna membuat gambar dari perintah teks sederhana. Mengandalkan model Emu Meta, situs yang beralamatkan imagine.meta.com itu menghasilkan empat gambar untuk setiap prompt.

Semua gambar memiliki tanda air yang terlihat di sudut kiri bawah yang menunjukkan bahwa gambar tersebut dibuat dengan Meta AI. Kedepan Meta bertekad untuk menghadirkan watermark khusus yang tak terlihat.

Bagi yang berinteraksi dengan generator gambar di aplikasi perpesanan Meta, perusahaan juga memperkenalkan alat “reimagine” baru, yang memungkinkan pengguna mengubah gambar yang sudah ada yang dibuat dengan Meta AI dalam obrolan dengan teman.

Menariknya, situs mandiri untuk Imagine tidak hanya memerlukan login Facebook atau Instagram, namun juga akun Meta, yang diperkenalkan awal tahun ini sehingga pengguna VR dapat menggunakan headset Quest tanpa login Facebook.

Tidak jelas untuk saat ini apakah Meta merencanakan integrasi realitas virtual untuk Imagine, tetapi perusahaan baru-baru ini menggunakan alat AI generatif barunya untuk mencoba memberikan kehidupan baru ke dalam metaverse-nya, melansir dari Engadget, Minggu (10/12/2023).

