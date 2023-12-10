Gemini AI Punya Google Segera Hadir di Ponsel Android

JAKARTA - Teknologi kecerdasan buatan milik Google, Gemini AI segera hadir di ponsel Android. Perusahaan dilaporkan akan menghadirkannya di perangkat yang berbasis sistem operasi Android 14.

Dilansir dari SamMobile, Minggu (10/12/2023), Google telah berbicara tentang bagaimana layanan AI-nya hadir di ponsel yang ditenagai Tensor G3 Google, MediaTek, System LSI Samsung, dan Qualcomm.

Raksasa teknologi asal AS tersebut mengatakan akan segera mengumumkan dukungan untuk lebih banyak perangkat dan kemitraan dengan lebih banyak mitra, meski belum jelas kapan jadwal peluncurannya.

Meskipun perusahaan tidak mengungkapkan banyak hal, sepertinya Gemini AI dapat berjalan pada chip smartphone andalan modern, termasuk Dimensity 9300, Exynos 2400, dan Snapdragon 8 Gen 3. Kita tunggu saja.

Untuk diketahui, Gemini AI sendiri hadir dalam tiga versi, yakni Gemini Ultra, Gemini Pro, dan Gemini Nano. Gemini Ultra adalah yang paling kuat dan membutuhkan web agar dapat berfungsi, dan Google mengklaim kinerjanya lebih baik daripada GPT-4.

Sementara Gemini Pro hadir untuk mendukung Google Bard. Sedangkan Gemini Nano adalah versi lebih kecil yang dapat dijalankan di perangkat. Gemini Nano kini memperkuat beberapa fitur di smartphone Pixel 8 Pro.