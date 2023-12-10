Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Gemini AI Punya Google Segera Hadir di Ponsel Android

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |14:38 WIB
Gemini AI Punya Google Segera Hadir di Ponsel Android
Google Gemini (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Teknologi kecerdasan buatan milik Google, Gemini AI segera hadir di ponsel Android. Perusahaan dilaporkan akan menghadirkannya di perangkat yang berbasis sistem operasi Android 14.

Dilansir dari SamMobile, Minggu (10/12/2023), Google telah berbicara tentang bagaimana layanan AI-nya hadir di ponsel yang ditenagai Tensor G3 Google, MediaTek, System LSI Samsung, dan Qualcomm.

Raksasa teknologi asal AS tersebut mengatakan akan segera mengumumkan dukungan untuk lebih banyak perangkat dan kemitraan dengan lebih banyak mitra, meski belum jelas kapan jadwal peluncurannya.

Meskipun perusahaan tidak mengungkapkan banyak hal, sepertinya Gemini AI dapat berjalan pada chip smartphone andalan modern, termasuk Dimensity 9300, Exynos 2400, dan Snapdragon 8 Gen 3. Kita tunggu saja.

Untuk diketahui, Gemini AI sendiri hadir dalam tiga versi, yakni Gemini Ultra, Gemini Pro, dan Gemini Nano. Gemini Ultra adalah yang paling kuat dan membutuhkan web agar dapat berfungsi, dan Google mengklaim kinerjanya lebih baik daripada GPT-4.

Sementara Gemini Pro hadir untuk mendukung Google Bard. Sedangkan Gemini Nano adalah versi lebih kecil yang dapat dijalankan di perangkat. Gemini Nano kini memperkuat beberapa fitur di smartphone Pixel 8 Pro.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/54/3047041/openai-58nS_large.jpg
Dominasi Mesin Pencarian Google Makin Terancam AI, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/54/3028332/google_messages-fvnx_large.jpg
Google Hadirkan Fitur Gemini AI ke Google Message
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/57/3022840/google_play_store-qs7w_large.jpg
Google Kerjakan Fitur Auto-Launch untuk Aplikasi yang di Download di Play Store
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/54/3012924/google_ai_overview-k6TY_large.jpg
Fitur AI Google Ngawur, Suruh Pengguna Makan Batu Sampai Lompat dari Jembatan untuk Obati Depresi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/54/3008645/circle_to_search-h8aw_large.jpeg
Google Luncurkan Fitur Circle to Search Bisa Bantu Siswa Belajar dan Kerjakan PR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/54/3002230/google-kVum_large.jpg
4 Cara Download Gambar di Google Bagi Pengguna HP maupun PC
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement