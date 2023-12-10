10 Moge Murah di Bawah Rp20 Juta

JAKARTA - Motor gede murah di bawah Rp20 juta kini sudah banyak pilihan untuk model yang bisa kamu beli. Unit yang satu ini pastinya akan menambah gaya penampilanmu karena motor gede ini memang memiliki tampilan yang keren dan sporty.

Hal ini tentu saja bisa direalisasikan oleh semua orang, mengingat dahulu moge hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Lantas apa saja moge murah dibawah Rp20 juta yang bisa kamu pinang?

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Minggu (10/12/2023) terkait 10 moge murah di bawah Rp20 jutaan.

1. Honda CBR 150 Tahun 2018

Moge murah yang bisa kamu beli di bawah harga Rp20 juta yaitu Honda CBR 150 tahun 2018. Motor satu ini memiliki tampilan body yang spoty, tajam serta aerodinamis.

Keunggulan tersebut akan membantu kamu dalam melakukan manuver overtaking terbaik. Harga jual di pasaran Honda CBR 150 Tahun 2018 mulai dibanderol Rp17 jutaan- 20 jutaan.

2. Honda CB150 R Tahun 2013

Moge murah kedua yang harganya ditaksir kurang dari Rp20 juta yaitu Honda CB150 R Tahun 201. Moge versi neked satu ini dibekali dengan tampiln gagah, mesin halus dan irit serta sparepart yang awet. Jika kamu tertarik untuk memilikinya maka siapkan uang kisaran Rp16 jutaan.

3. Suzuki GSX S-150

Moge ketiga yang ditaksir untuk miliki harga bekas murah yaitu Suzuki GSX S-150. Bagaimana tidak, motor satu ini dikenal awet mesinnya serta sparepart yang tidak mudah rusak.

Namun di satu sisi moge naked Suzuki ini tidak dimiliki oleh banyak orang. Maka dari itu bagi kamu yang menginginkannya maka perlu bersabar lebih. Hal itu dikarenakan bahwa GSX S-150 jarang yang memilikinya.

4. Yamaha R15 Tahun 2018

Moge ketiga yang ditaksir murah dibawah Rp20 juta ada Yamaha R15 Tahun 2018. Rival dari Honda CBR ini dikenal memilki tenaga buas 150cc serta konsumsi bahan bakar yang tergolong irit. Maka dari itu tidak heran bila Yamaha R15 memiliki banyak peminat. Harga seken moge tersebut untuk saat ini terpantau dengan harga mulai Rp17 jutaan.

5. Yamaha All New Vixion

Moge kelima yang dibanderol cukup murah kurang dari Rp20 juta adalah Yamaha Vixion. Moge satu ini cukup populer di banyak kalangan karena memilki mesin halus, bertenaga dan juga boy yang keran. Bagi kamu yang tertarik untuk merawatnya maka siapkan dana mulai dari Rp 17 juaan

6. Suzuki GSX-R150 Tahun 2019

Moge keenam yang ditaksir memiliki harga yang terjangkau yaitu Suzuki GSX-R150 2019. Unit pabrikan asal Jepang ini cukup ciamik dalam mendesain moge satu ini karena berhasil tampil kekar dan sporty. Tidak hanya itu saja, dari sektor mesin pun Suzuki GSX-R150 cukup kencang di kelasnya dengan harga Rp14 jutaan.

7. Honda Verza Tahun 2018

Moge ketuju yang diketahui mematok harga bekas yang murah yaitu Honda Verza Tahun 2018. Motor satu ini sangat disukai oleh kalangan orang tua karena nyaman dikendarai, mesin yang halus serta irit bahan bakar. Dari segi harganya untuk unit Verza tahun 2018 dibanderol Rp11 juta nego.