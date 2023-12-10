8 Motor Sport Murah Harga Rp20 Jutaan Cocok untuk Anak Muda Masa Kini

JAKARTA - Memiliki motor sport murah dengan harga di kisaran Rp20 jutaan pasti termasuk keinginan kaum Adam masa kini. Hal ini dikarenakan bahwa motor sport memiliki daya tarik khas akan modelnya yang sporty serta mesinnya yang kencang.

Tentu saja keunggulan tersebut mampu mendongkrak penampilan kesan anak muda yang keren. Di Indonesia sendiri ada beberapa motor sport murah yang bisa kamu miliki saat ini juga dengan budget yang sangat murah.

Apa saja model motor sport yang bisa dijadikan pilihan? Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Minggu (10/12/2023) terkait 8 motor sport murah dengan harga kisaran Rp20 jutaan.

8 Motor Sport Murah Harga Rp20 Jutaan

1. Yamaha R15 Tahun 2018

Moge sport pertama yang ditaksir murah di bawah Rp20 juta ada Yamaha R15 Tahun 2018. Rival dari Honda CBR ini dikenal memilki tenaga buas 150cc serta konsumsi bahan bakar yang tergolong irit. Maka dari itu tidak heran bila Yamaha R15 memiliki banyak peminat. Harga seken moge tersebut untuk saat ini terpantau dengan harga mulai Rp17 jutaan.

2. Suzuki GSX S-150

Moge kedua yang ditaksir memiliki harga bekas murah yaitu Suzuki GSX S-150. Bagaimana tidak, motor satu ini dikenal awet mesinya serta sparpart yang tidak mudah rusak. Namun di satu sisi moge satu naked Suzuki ini tidak dimiliki oleh banyak orang. Maka dari itu bagi kamu yang menginginkannya maka perlu bersabar lebih. Hal itu dikarenakan bahwa GSX S-150 jarang yang memilikinya.

3. Bajaj Pulsar 220

Motor sport ketiga yang bisa dipinang dengan harga di bawah Rp20 jutaan yaitu Bajaj Pulsar. Motor rakitan India ini memiliki model naked yang sangat sporty dan cocok untuk anak muda karena menampilkan kesan gagah.

Dengan dibekali mesin 220cc DTS-i (Digital Twin Spark ignition) empat langkah membuat harga pasaran motor bekas ini masih terbilan stabil di angka mulai dari Rp9 jutaan saja.

4. Satria FU 150 Injection

Jika kamu menginginkan motor sport dengan tampilan beda maka bisa memilih varian Suzuki FU 150 Injection. Sebab unit ayam jago ini memiliki model yang kental dengan aura bebek sport yang ganas.

Hal itu juga terpancar dari mesin yang diusungnya bertenaga 150cc dengan teknologi DOHC dan pendingin cairan yang mampu melonjakkan torsi puncak 13,8 Nm pada 8.500 rpm serta tenaga max mencapai 18,5 hp pada 10.000 rpm. Di pasar motor bekas, Satria FU 150 Injection dibanderol dengan harga cukup murah mulai dari Rp10 jutaan saja sesuai dengan kondisi.

5. Suzuki GSX-R150 Tahun 2019

Moge kelima yang ditaksir memiliki harga yang terjangkau yaitu Suzuki GSX-R150 2019. Unit pabrikan asal Jepang ini cukup ciamik dalam mendesain moge satu ini karena berhasil tampil kekar dan sporty. Tidak hanya itu saja, dari sektor mesin pun Suzuki GSX-R150 cukup kencang di kelasnya dengan harga Rp14 jutaan