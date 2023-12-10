Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kenapa Mobil Polisi, Damkar dan Ambulans Tidak Pernah Mengisi BBM di Pom Bensin?

Bertold Ananda , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |22:43 WIB
Kenapa Mobil Polisi, Damkar dan Ambulans Tidak Pernah Mengisi BBM di Pom Bensin?
Ilustrasi untuk mobil Polisi, Damkar, dan Ambulans tidak pernah mengisi BBM di pom bensin (Foto: Okezone/Dewi Kania)
JAKARTA- Pemandangan mobil dinas seperti Polisi, Damkar serta Ambulans pasti sangat jarang ditemukan saat sedang mengantre di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

 BACA JUGA:

Karena ada banyak masyarakat yang penasaran khususnya semua orang pemilik kendaran. Sebab kenyataanya ada berbagai penyebab yang mendasari ketiga kendaraan tersebut tidak terlihat atau bahkan tidak pernah mengisi BBM di pom bensin. Bagi kamu yang penasaran maka simak informasi selengkapnya melalui ulasan satu ini.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Minggu (10/12/2023), terkait alasan mobil polisi, Damkar serta ambulans tidak pernah mengisi BBM di pom bensin.

Kenapa Mobil Polisi, Damkar dan Ambulans tidak Pernah Mengisi BBM di Pom Bensin?

Ada berbagai alasan mengapa ketiga mobil dinas penting seperti ambulans, damkar dan mobil kepolisian tidak pernah mengisi BBM ke pom bensin. Berikut rinciannya:

1. Memiliki Pom Bensin Sendiri

Tidak dapat dipungkiri bahwa alasan terkuat dibalik mobil Polisi, Damkar dan Ambulans tidak pernah terlihat mengisi BBM karena memiliki SPBU masing-masing. Kondisi itu membuat ketiga kendaraan tersebut jarang sekali mengisi BBM di stasiun bahan bakar pom bensin umum.

Karena tentu saja itu penting khususnya bagi ambulans yang mengantar orang sakit tentu dapat memberikan dampak yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup seseorang.

Halaman:
1 2
      
