HOME OTOTEKNO TECHNO

Kode Cheat GTA Terlengkap untuk PS2, PS3, PC & Android

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |23:44 WIB
Kode Cheat GTA Terlengkap untuk PS2, PS3, PC & Android
Ilustrasi untuk kode cheat GTA terlengkap untuk PS2,PS3, PC, dan Android (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA- Kode cheat GTA terlengkap untuk PS2, PS3, PC & Android dijamin akan menyajikan pengalaman bermain seru dan menarik. Bagi para pemain yang ingin memperoleh keuntungan dalam bermain, kode cheat ini akan menjadi solusi jitu.

 BACA JUGA:

Perlu diingat bahwa penggunaan kode cheat dapat mempengaruhi pengalaman bermain dan pencapaian dalam permainan. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan kode cheat dengan bijak.

Berikut adalah kode cheat GTA terlengkap untuk PS2, PS3, PC & Android yang dihimpun dari berbagai sumber, Minggu (10/12/2023).

Cheat GTA San Andreas PS2 & PS3 - Senjata, Kesehatan, Uang dan Karakter:

  • Badut: Segitiga, segitiga, L1, kotak, kotak, bulat, kotak, bawah, bulat
  • Bernafas dalam air: Bawah, kiri, L1, bawah, bawah, R2, bawah, L2, bawah
  • Bunuh diri: Kanan, L2, bawah, R1, kiri, kiri, R1, L1, L2, L1
  • Dikelilingi wanita penghibur: Kotak, kanan, kotak, kotak, L2, X, segitiga, X, segitiga
  • Dua senjata: Bawah, kotak, X, kiri, R1, R2, kiri, bawah, bawah, L1, L1, L1
  • Elvis: L1, bulat, segitiga, L1, L1, kotak, L2, atas, bawah, kiri
  • Gendut: Segitiga, atas ,atas, kiri, kanan, kotak, bulat, bawah
  • Gerakan cepat: Segitiga, atas, kanan, bawah, L2, L1, kotak
  • Gerakan lambat: Segitiga, atas, kanan, bawah, kotak, R2, R1
  • Kekar: Segitiga, atas, atas, kiri, kanan, kotak, bulat, kiri
  • Kurus: Segitiga, atas ,atas, kiri, kanan, kotak, bulat, kanan
  • Lompat tinggi: Atas, atas, segitiga, segitiga, atas, atas, kiri, kanan, kotak, R2, R2
  • Manusia setengah dewa: Bawah, X, kanan, kiri, kanan, R1, kanan, bawah, atas, segitiga
  • Membidik sambil mengemudi: Atas, atas, kotak, L2, kanan, x, R1, bawah, R2, bulat
  • Parasut: Kiri, kanan, L1, L2, R1, R2, R2, atas, bawah, kanan, L1
  • Peluru tak terbatas: L1, R1, kotak, R1, kiri, R2, R1, kiri, kotak, bawah, L1, L1
  • Pukulan maut: Atas, kiri, X, segitiga, R1, bulat, bulat, bulat, L2
  • Rambu lalu lintas hijau: Kanan, R1, atas, L2, L2, kiri, R1, L1, R1, R1
  • Rekrut: Bawah, kotak, atas, R2, R2, atas, kanan, kanan, atas
  • Respek maksimal: L1, R1, segitiga, bawah, R2, X, L1, atas, L2, L2, L1, L1
  • Senjata 1: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas
  • Senjata 2: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, bawah, kiri
  • Senjata 3: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri , bawah, bawah, bawah
  • Skill mengemudi maksimal: Kotak, L2, X, R1, L2, L2, kiri, R1, kanan, L1, L1, L1
  • Suasana pantai: Atas, atas, bawah, bawah, kotak, bulat, L1, R1, segitiga, bawah
  • Trafik agresif: R2, bulat, R1, L2, kiri R1, L1, R2, L2
  • Uang, darah, tameng: R1, R2, L1, X, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas
  • Waktu berjalan cepat: Bulat, bulat, L1, kotak, L1, kotak, kotak, kotak, L1, segitiga, bulat, segitiga
  • Yakuza: X, X, bawah, R2, L2, bulat, R1, bulat, kotak
Cheat GTA San Andreas PS2 & PS3 - Kendaraan

  • Badai pasir: atas, bawah, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2
  • Boat amphibi: Segitiga, segitiga, kotak, bulat, X, L1, L2, bawah, bawah
  • Boat terbang: R2, bulat, atas, L1, kanan, R1, kanan, atas, kotak, segitiga
  • Bulldozer: R2, L1, L1, kanan, kanan, atas, atas, X, L1, kiri
  • Cuaca cerah: R2, x, L1, L1, L2, L2, L2, kotak
  • Doomsday: L2, kanan, L1, segitiga, kanan, kanan, R1, L1, kanan, L1, L1, L1
  • Geng berkuasa: L2, atas, R1, R1, kiri, R1, R1, R2, kanan, bawah
  • Helikopter tempur: Bulat, X, L1, bulat, bulat, L1, bulat, R1, R2, L2, L1, L1
  • Hujan badai: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, bulat
  • Jetpack: kiri, kanan, L1, L2, R1, R2, atas, bawah, kiri, kanan
  • Kabut: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X
  • Kerusuhan: bawah, atas, atas, atas, X, R2, R1, L2, L2
  • Lock Wanted Level: bulat, kanan, bulat, kanan, kiri, kotak, segitiga, atas
  • Malam: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, segitiga
  • Maximum Wanted Level: bulat, kanan, bulat, kanan, kiri, kotak, X bawah
  • Menaikkan wanted level: R1, R1, bulat, R2, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri
  • Mengurangi wanted level: R1, R1, bulat, R2, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah
  • Mobil berjalan di atas air: Kanan, R2, bulat, R1, L2, kotak, R1, R2
  • Mobil golf: Bulat, L1, atas, R1, L2, X, R1, L1, bulat, X
  • Mobil kebal: L1, L2, L2, atas, bawah, bawah, atas, R1, R2, R2
  • Mobil melambung: Kotak, R2, bawah, bawah, kiri, bawah, kiri, kiri, L2, X
  • Mobil monster: Kanan, atas, R1, R1, R1, bawah, segitiga, segitiga, X, bulat, L1, L1
  • Mobil orang kaya: R2, atas, L2, kiri, kiri, R1, L1, bulat, kanan
  • Mobil romero: Bawah, R2, bawah, R1, L2, kiri, R1, L1, kiri, kanan
  • Mobil sheriff: Atas, kanan, kanan, L1, kanan, atas, kotak, L2
  • Mobil terbang: Kotak, bawah, L2, atas, L1, bulat, atas, x, kiri
  • Motor roda empat: Kiri, kiri, bawah, bawah, atas, atas, kotak, bulat, segitiga, R1, R2
  • Nascar 1: bawah, R1, bulat, L2, L2, X, R1, L1, kiri, kiri
  • Nascar 2: R1, bulat, R2, kanan, L1, L2, X, X, kotak, R1
  • Nascar 3: R2, L1, bulat, kanan, L1, R1, kanan, atas, bulat, R2
  • Nos: Kiri, segitiga, R1, L1, atas, kotak, segitiga, bawah, bulat, L2, L1, L1
  • Nyepi: X, bawah, atas, R2, bawah, segitiga, L1, segitiga, kiri
  • Pagi: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, kotak
  • Penduduk bersenjata: R2, R1, X, segitiga, X, segitiga, atas, bawah
  • Pengemudi agresif: kanan, R2, atas, atas, R2, bulat, kotak, R2, L1, kanan, bawah, L1
  • Pesawat jet: Segitiga, segitiga, kotak, bulat, X, L1, L1, bawah, atas
  • Pesawat stunt: Bulat, atas, L1, L2, bawah, R1, L1, L1, kiri, kiri, X, segitiga
  • Selalu malam: Kotak, L1, R1, kanan, X, atas, L1, kiri, kiri

Telusuri berita ototekno lainnya
