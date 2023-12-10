Kode Cheat GTA Terlengkap untuk PS2, PS3, PC & Android
Ilustrasi untuk kode cheat GTA terlengkap untuk PS2,PS3, PC, dan Android (Foto: Istimewa)
JAKARTA- Kode cheat GTA terlengkap untuk PS2, PS3, PC & Android dijamin akan menyajikan pengalaman bermain seru dan menarik. Bagi para pemain yang ingin memperoleh keuntungan dalam bermain, kode cheat ini akan menjadi solusi jitu.
Perlu diingat bahwa penggunaan kode cheat dapat mempengaruhi pengalaman bermain dan pencapaian dalam permainan. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan kode cheat dengan bijak.
Berikut adalah kode cheat GTA terlengkap untuk PS2, PS3, PC & Android yang dihimpun dari berbagai sumber, Minggu (10/12/2023).
Cheat GTA San Andreas PS2 & PS3 - Senjata, Kesehatan, Uang dan Karakter:
Badut: Segitiga, segitiga, L1, kotak, kotak, bulat, kotak, bawah, bulat
Bernafas dalam air: Bawah, kiri, L1, bawah, bawah, R2, bawah, L2, bawah
Bunuh diri: Kanan, L2, bawah, R1, kiri, kiri, R1, L1, L2, L1
Dikelilingi wanita penghibur: Kotak, kanan, kotak, kotak, L2, X, segitiga, X, segitiga
Dua senjata: Bawah, kotak, X, kiri, R1, R2, kiri, bawah, bawah, L1, L1, L1
Elvis: L1, bulat, segitiga, L1, L1, kotak, L2, atas, bawah, kiri
Gendut: Segitiga, atas ,atas, kiri, kanan, kotak, bulat, bawah
Gerakan cepat: Segitiga, atas, kanan, bawah, L2, L1, kotak
Gerakan lambat: Segitiga, atas, kanan, bawah, kotak, R2, R1
Kekar: Segitiga, atas, atas, kiri, kanan, kotak, bulat, kiri
Kurus: Segitiga, atas ,atas, kiri, kanan, kotak, bulat, kanan
Lompat tinggi: Atas, atas, segitiga, segitiga, atas, atas, kiri, kanan, kotak, R2, R2
Manusia setengah dewa: Bawah, X, kanan, kiri, kanan, R1, kanan, bawah, atas, segitiga
Membidik sambil mengemudi: Atas, atas, kotak, L2, kanan, x, R1, bawah, R2, bulat
Parasut: Kiri, kanan, L1, L2, R1, R2, R2, atas, bawah, kanan, L1
Peluru tak terbatas: L1, R1, kotak, R1, kiri, R2, R1, kiri, kotak, bawah, L1, L1
Pukulan maut: Atas, kiri, X, segitiga, R1, bulat, bulat, bulat, L2
Rambu lalu lintas hijau: Kanan, R1, atas, L2, L2, kiri, R1, L1, R1, R1
Rekrut: Bawah, kotak, atas, R2, R2, atas, kanan, kanan, atas
Respek maksimal: L1, R1, segitiga, bawah, R2, X, L1, atas, L2, L2, L1, L1
Senjata 1: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas
Senjata 2: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, bawah, kiri
Senjata 3: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri , bawah, bawah, bawah
Skill mengemudi maksimal: Kotak, L2, X, R1, L2, L2, kiri, R1, kanan, L1, L1, L1
Suasana pantai: Atas, atas, bawah, bawah, kotak, bulat, L1, R1, segitiga, bawah
Trafik agresif: R2, bulat, R1, L2, kiri R1, L1, R2, L2
Uang, darah, tameng: R1, R2, L1, X, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas
Waktu berjalan cepat: Bulat, bulat, L1, kotak, L1, kotak, kotak, kotak, L1, segitiga, bulat, segitiga
Yakuza: X, X, bawah, R2, L2, bulat, R1, bulat, kotak
Cheat GTA San Andreas PS2 & PS3 - Kendaraan
Badai pasir: atas, bawah, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2
Boat amphibi: Segitiga, segitiga, kotak, bulat, X, L1, L2, bawah, bawah
Boat terbang: R2, bulat, atas, L1, kanan, R1, kanan, atas, kotak, segitiga
Bulldozer: R2, L1, L1, kanan, kanan, atas, atas, X, L1, kiri
Cuaca cerah: R2, x, L1, L1, L2, L2, L2, kotak
Doomsday: L2, kanan, L1, segitiga, kanan, kanan, R1, L1, kanan, L1, L1, L1
Geng berkuasa: L2, atas, R1, R1, kiri, R1, R1, R2, kanan, bawah
Helikopter tempur: Bulat, X, L1, bulat, bulat, L1, bulat, R1, R2, L2, L1, L1
Hujan badai: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, bulat
Jetpack: kiri, kanan, L1, L2, R1, R2, atas, bawah, kiri, kanan
Kabut: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X
Kerusuhan: bawah, atas, atas, atas, X, R2, R1, L2, L2
Lock Wanted Level: bulat, kanan, bulat, kanan, kiri, kotak, segitiga, atas
Malam: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, segitiga
Maximum Wanted Level: bulat, kanan, bulat, kanan, kiri, kotak, X bawah
Menaikkan wanted level: R1, R1, bulat, R2, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri
Mengurangi wanted level: R1, R1, bulat, R2, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah
Mobil berjalan di atas air: Kanan, R2, bulat, R1, L2, kotak, R1, R2
Mobil golf: Bulat, L1, atas, R1, L2, X, R1, L1, bulat, X
Mobil kebal: L1, L2, L2, atas, bawah, bawah, atas, R1, R2, R2
Mobil melambung: Kotak, R2, bawah, bawah, kiri, bawah, kiri, kiri, L2, X
Mobil monster: Kanan, atas, R1, R1, R1, bawah, segitiga, segitiga, X, bulat, L1, L1
Mobil orang kaya: R2, atas, L2, kiri, kiri, R1, L1, bulat, kanan
Mobil romero: Bawah, R2, bawah, R1, L2, kiri, R1, L1, kiri, kanan
Mobil sheriff: Atas, kanan, kanan, L1, kanan, atas, kotak, L2
Mobil terbang: Kotak, bawah, L2, atas, L1, bulat, atas, x, kiri
Motor roda empat: Kiri, kiri, bawah, bawah, atas, atas, kotak, bulat, segitiga, R1, R2
Nascar 1: bawah, R1, bulat, L2, L2, X, R1, L1, kiri, kiri
Nascar 2: R1, bulat, R2, kanan, L1, L2, X, X, kotak, R1
Nascar 3: R2, L1, bulat, kanan, L1, R1, kanan, atas, bulat, R2
Nos: Kiri, segitiga, R1, L1, atas, kotak, segitiga, bawah, bulat, L2, L1, L1
Nyepi: X, bawah, atas, R2, bawah, segitiga, L1, segitiga, kiri
Pagi: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, kotak
Penduduk bersenjata: R2, R1, X, segitiga, X, segitiga, atas, bawah
Pengemudi agresif: kanan, R2, atas, atas, R2, bulat, kotak, R2, L1, kanan, bawah, L1
Pesawat jet: Segitiga, segitiga, kotak, bulat, X, L1, L1, bawah, atas
Pesawat stunt: Bulat, atas, L1, L2, bawah, R1, L1, L1, kiri, kiri, X, segitiga
Selalu malam: Kotak, L1, R1, kanan, X, atas, L1, kiri, kiri