Kode Cheat GTA Terlengkap untuk PS2, PS3, PC & Android

JAKARTA- Kode cheat GTA terlengkap untuk PS2, PS3, PC & Android dijamin akan menyajikan pengalaman bermain seru dan menarik. Bagi para pemain yang ingin memperoleh keuntungan dalam bermain, kode cheat ini akan menjadi solusi jitu.

Perlu diingat bahwa penggunaan kode cheat dapat mempengaruhi pengalaman bermain dan pencapaian dalam permainan. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan kode cheat dengan bijak.

Berikut adalah kode cheat GTA terlengkap untuk PS2, PS3, PC & Android yang dihimpun dari berbagai sumber, Minggu (10/12/2023).

Cheat GTA San Andreas PS2 & PS3 - Senjata, Kesehatan, Uang dan Karakter:

Badut: Segitiga, segitiga, L1, kotak, kotak, bulat, kotak, bawah, bulat

Bernafas dalam air: Bawah, kiri, L1, bawah, bawah, R2, bawah, L2, bawah

Bunuh diri: Kanan, L2, bawah, R1, kiri, kiri, R1, L1, L2, L1

Dikelilingi wanita penghibur: Kotak, kanan, kotak, kotak, L2, X, segitiga, X, segitiga

Dua senjata: Bawah, kotak, X, kiri, R1, R2, kiri, bawah, bawah, L1, L1, L1

Elvis: L1, bulat, segitiga, L1, L1, kotak, L2, atas, bawah, kiri

Gendut: Segitiga, atas ,atas, kiri, kanan, kotak, bulat, bawah

Gerakan cepat: Segitiga, atas, kanan, bawah, L2, L1, kotak

Gerakan lambat: Segitiga, atas, kanan, bawah, kotak, R2, R1

Kekar: Segitiga, atas, atas, kiri, kanan, kotak, bulat, kiri

Kurus: Segitiga, atas ,atas, kiri, kanan, kotak, bulat, kanan

Lompat tinggi: Atas, atas, segitiga, segitiga, atas, atas, kiri, kanan, kotak, R2, R2

Manusia setengah dewa: Bawah, X, kanan, kiri, kanan, R1, kanan, bawah, atas, segitiga

Membidik sambil mengemudi: Atas, atas, kotak, L2, kanan, x, R1, bawah, R2, bulat

Parasut: Kiri, kanan, L1, L2, R1, R2, R2, atas, bawah, kanan, L1

Peluru tak terbatas: L1, R1, kotak, R1, kiri, R2, R1, kiri, kotak, bawah, L1, L1

Pukulan maut: Atas, kiri, X, segitiga, R1, bulat, bulat, bulat, L2

Rambu lalu lintas hijau: Kanan, R1, atas, L2, L2, kiri, R1, L1, R1, R1

Rekrut: Bawah, kotak, atas, R2, R2, atas, kanan, kanan, atas

Respek maksimal: L1, R1, segitiga, bawah, R2, X, L1, atas, L2, L2, L1, L1

Senjata 1: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas

Senjata 2: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, bawah, kiri

Senjata 3: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri , bawah, bawah, bawah

Skill mengemudi maksimal: Kotak, L2, X, R1, L2, L2, kiri, R1, kanan, L1, L1, L1

Suasana pantai: Atas, atas, bawah, bawah, kotak, bulat, L1, R1, segitiga, bawah

Trafik agresif: R2, bulat, R1, L2, kiri R1, L1, R2, L2

Uang, darah, tameng: R1, R2, L1, X, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas

Waktu berjalan cepat: Bulat, bulat, L1, kotak, L1, kotak, kotak, kotak, L1, segitiga, bulat, segitiga

Yakuza: X, X, bawah, R2, L2, bulat, R1, bulat, kotak



Cheat GTA San Andreas PS2 & PS3 - Kendaraan