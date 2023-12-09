Duh! Biaya Penggantian Mesin Bugatti Chiron Setara 10 Unit Toyota Alphard HEV

JAKARTA - Setiap mobil pasti akan mengalami turun mesin jika sudah masuk waktunya.

Biasanya biaya penggantian mesin akan jadi momen dimana pemilik mobil merogoh kocek lebih dalam lagi.

Tidak terkecuali bagi pemilik mobil super seperti Bugatti Chiron. Dilaporkan Supercar Blondie, Sabtu (9/12/2023), biaya penggantian mesin Bugatti Chiron benar-benar sangat mengejutkan.

Angka yang didapat dari testimoni pemilik Bugatti Chiron yang terekam di kanal YouTube The Hamilton Collection bakal bikin Anda terkejut. Dimana disebutkan bahwa biaya penggantian mesin Bugatti Chiron akan menghabiskan dana sebesar USD856.406 atau setara Rp13,2 miliar.

Jika dikonversikan dengan barang lain maka biaya tersebut setara dengan dua rumah di kawasan Pondok Indah yang rata-rata harganya mencapai Rp6 miliar.

Biaya penggantian mesin Bugatti Chiron itu juga bisa digunakan untuk membeli 10 unit Toyota Alphard HEV terbaru yang harganya di Indonesia mencapai Rp1,356 miliar.

Dari keterangan yang sama memang tidak ada yang murah dalam merawat Bugatti Chiron. Untuk perawatan rutin dipastikan uang yang keluar mencapai ratusan juta rupiah.

Buktinya untuk servis rutin per enam bulan bisa mencapai USD11.500 atau sekitar Rp1777,3 juta. Angkanya bakal semakin membesar ketika harus melakukan servis 10 tahun yang mencapai USD34.000 atau sekitar Rp524,4 juta.

Nah, perlu diketahui lagi pemilik Bugatti Chiron tak boleh sembarangan melakukan perawatan mobil ke bengkel yang tidak resmi.