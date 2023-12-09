Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Hypernet Technologies Beri Kontribusi dalam Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Jack Newa , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |22:34 WIB
Hypernet Technologies Beri Kontribusi dalam Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia
Sudianto Oei, CEO Hypernet Technologies, Nailul Huda Direktur Ekonomi Digital Center of Law and Economic Studies dan Sudino Oei, Chief Technology Officer Hypernet Tecnologies
Jakarta - Hypernet Technologies, salah satu Managed Service Provider (MSP) terkemuka di Indonesia, berperan dalam membuka potensi ekonomi digital Indonesia. Hypernet Technologies memberikan solusi end-to-end dalam manajemen ekonomi digital bagi pelaku bisnis.

Sebagai informasi, ekonomi digital Indonesia mengalami peningkatan pesat sepanjang 2023, dan diproyeksikan terus bertumbuh pada tahun 2024. Pemerintah melaporkan nilai ekonomi digital Indonesia pada 2023 hampir menembus US$80 miliar atau setara Rp1.232 triliun, dan diprediksi menembus US$1 triliun pada 2030 nanti.

Industri bisnis tak lekang dari adaptasi ekonomi digital. Baik itu bisnis kecil seperti UMKM, perusahaan swasta, hingga enterprise dengan bujet besar. Karena itulah, bisnis membutuhkan mitra seperti penyedia layanan MSP, agar dapat mengadopsi teknologi dengan efektif.

Perusahaan MSP berperan sangat penting dalam mengelola infrastruktur dan sistem IT suatu perusahaan, dari jarak jauh dengan model berlangganan tahunan. Menyediakan pula berbagai layanan IT, termasuk software, hardware, solusi berbasis cloud, hingga SDM untuk mengoptimalkan dan meningkatkan efisiensi bisnis.

Pembahasan seputar peran dan peluang kontribusi MSP terhadap pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, disampaikan pada diskusi media briefing di Hypernet Technologies Marketing Office, Sudirman, Jakarta, Jumat (8/12). Acara ini dihadiri Sudianto Oei, CEO Hypernet Technologies, Sudino Oei, Chief Technology Officer Hypernet Technologies, dan Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Center of Law and Economic Studies (Celios).

Sudianto Oei mengatakan, pada 2023, Hypernet Technologies telah melayani lebih dari 4.000 pelanggan dari berbagai sektor industri serta skala bisnis, dari UMKM hingga korporasi, dan akan meneruskan komitmen terhadap pemberdayaan ekonomi digital Indonesia pada 2024 mendatang.

      
