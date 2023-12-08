Penjualan Ponsel Lipat Sentuh Nilai Tertinggi Sepanjang Sejarah, Siapa Jadi Juaranya?

PONSEL lipat ternyata mulai diminati masyarakat dunia. Pasalnya penjualan ponsel lipat di kuartal ketiga (Q3) tahun 2023 tercatat menjadi yang tertinggi dalam sejarah. Siapa produsen ponsel lipat yang paling unggul?

Dalam laporan Display Supply Chain Consultants (DSCC), tercatat bahwa pengiriman ponsel lipat meningkat 16% dari tahun ke tahun dan 215% dari kuartal ke kuartal di Q3, dengan total tujuh juta unit.

Angka tersebut melampaui ekspektasi dan melampaui angka tertinggi sebelumnya yaitu 6,1 juta unit yang dikirimkan pada Q3 tahun 2022. DSCC melaporkan bahwa Samsung menguasai 72% pasar di Q3.

Tapi angka itu turun dari 86% pada tahun lalu, namun masih jauh lebih unggul dibandingkan pesaingnya. Huawei menempati posisi kedua dengan hanya 9% pangsa pasar, diikuti oleh Honor dengan 8%.

Untuk setahun penuh, pengiriman ponsel lipat diperkirakan mencapai 15,8 juta unit, meningkat 23% dibandingkan tahun 2022, sebagaimana dihimpun dari Techspot, Jumat (8/12/2023).

Kesuksesan Samsung sebagian besar disebabkan peluncuran Galaxy S Flip 5 dan Galaxy Z Fold 5, yang masing-masing menguasai 45% dan 24% pangsa pasar di Q3.