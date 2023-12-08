Tips Menghemat Kapasitas Memori iPhone

JAKARTA - iPhone jadi salah satu smartphone yang cukup laris di Indonesia. Salah satu keunggulannya tidak lepas dari kualitas foto dan video yang dihasilkan.

Apple memang rutin memperbarui spesifikasi kamera dan chipset iPhone untuk memuaskan penggunanya. Namun demikian, menyimpan foto dan video juga akan mempengaruhi kapasitas ruang penyimpanan iPhone. Beruntung, ada cara mudah untuk mengatasi masalah ini dengan iOS 16.

Untuk diketahui, iOS 16 sudah memiliki fitur Deteksi Duplikat. Alat ini menggunakan AI pada perangkat untuk mengidentifikasi gambar identik dan menggabungkannya dalam album yang mudah ditemukan di aplikasi Foto.

Apple mengatakan iPhone mengklasifikasikan duplikat tidak hanya sebagai salinan persisnya, tetapi juga sebagai foto yang tampak sama tetapi memiliki resolusi unik, format file, atau sedikit perbedaan lainnya.

Nah, untuk menghemat kapasitas memori iPhonr, pastikan untuk mengaktifkan sinkronisasi iCloud terlebih dahulu. Setelah itu lakukan beberapa langkah sebagai berikut, melansir dari CNET pada Jumat (8/12/2023):

- Buka aplikasi Foto di iPhone Anda;

- Ketuk tab Album di bagian bawah layar;

- Gulir ke bawah ke bagian Utilitas dan ketuk Duplikat. Di sinilah Anda dapat melihat semua foto duplikat di iPhone Anda dan menghapusnya, baik satu per satu atau sekaligus;

- Untuk opsi terakhir, tap Pilih di pojok kanan atas;