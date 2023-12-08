Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Tips Menghemat Kapasitas Memori iPhone

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |17:33 WIB
Tips Menghemat Kapasitas Memori iPhone
Cara hemat memori iPhone (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - iPhone jadi salah satu smartphone yang cukup laris di Indonesia. Salah satu keunggulannya tidak lepas dari kualitas foto dan video yang dihasilkan.

Apple memang rutin memperbarui spesifikasi kamera dan chipset iPhone untuk memuaskan penggunanya. Namun demikian, menyimpan foto dan video juga akan mempengaruhi kapasitas ruang penyimpanan iPhone. Beruntung, ada cara mudah untuk mengatasi masalah ini dengan iOS 16.

Untuk diketahui, iOS 16 sudah memiliki fitur Deteksi Duplikat. Alat ini menggunakan AI pada perangkat untuk mengidentifikasi gambar identik dan menggabungkannya dalam album yang mudah ditemukan di aplikasi Foto.

Apple mengatakan iPhone mengklasifikasikan duplikat tidak hanya sebagai salinan persisnya, tetapi juga sebagai foto yang tampak sama tetapi memiliki resolusi unik, format file, atau sedikit perbedaan lainnya.

Nah, untuk menghemat kapasitas memori iPhonr, pastikan untuk mengaktifkan sinkronisasi iCloud terlebih dahulu. Setelah itu lakukan beberapa langkah sebagai berikut, melansir dari CNET pada Jumat (8/12/2023):

- Buka aplikasi Foto di iPhone Anda;

- Ketuk tab Album di bagian bawah layar;

- Gulir ke bawah ke bagian Utilitas dan ketuk Duplikat. Di sinilah Anda dapat melihat semua foto duplikat di iPhone Anda dan menghapusnya, baik satu per satu atau sekaligus;

- Untuk opsi terakhir, tap Pilih di pojok kanan atas;

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/57/3053687/iphone_16-wnKf_large.jpg
iPhone 16 Dikabarkan Bakal Meluncur pada 10 September 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/57/3027762/ipone_di_china-cOnp_large.jpg
Jor-joran Banting Harga, Penjualan iPhone Melonjak 40% di China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/57/3017609/cara-aktifkan-fitur-perlindungan-perangkat-yang-dicuri-di-iphone-42gWowSa6K.jpg
Cara Aktifkan Fitur Perlindungan Perangkat yang Dicuri di iPhone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/57/3010826/apple-D7eE_large.jpg
IPhone 17 Slim Dikabarkan Akan Lebih Mahal Daripada iPhone 17 Pro Max
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/57/3005363/apple-XL6R_large.jpg
IPhone 17 Slim Dikabarkan Akan Gantikan iPhone 17 Plus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/57/2999607/iphone-sgdk_large.jpg
Militer Korsel Pertimbangkan Larangan Total Penggunaan iPhone, Ini Alasannya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement