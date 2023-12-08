Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kurang Puas, Apple akan Pasang Senter Baru di Apple Watch

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |09:19 WIB
Kurang Puas, Apple akan Pasang Senter Baru di Apple Watch
Apple akan gunakan senter baru di Apple Watch (Foto: Apple)
A
A
A

JAKARTA - Apple tampak kurang puas dengan fitur senter di Apple Watch. Terbaru perusahaan teknologi asal AS itu akan menyematkan senter baru di jam tangan pintarnya itu.

Dikutip dari Apple Insider, Jumat (8/12/2023), pengguna Apple Watch memang sering lupa keberadaan fitur senter. Selain jarang diketahui pengguna, fitur senter di Apple Watch memang kurang maksimal.

Cahaya yang dikeluarkan tidak sama seperti halnya senter yang ada di iPhone atau Android. Kondisi itu yang ingin coba diperbaiki oleh Apple.

"Banyak yang kecewa karena senter di Apple Watch hanya seperti layar putih yang bersinar," tulis Apple Insider.

Dari situ perusahaan ingin senter yang ada di Apple Watch sama terangnya dengan senter yang ada di iPhone. Hal itu setidaknya terasa saat Apple mengajutkan paten baru buat Apple Watch.

Permohonan paten yang berjudul "Modular Light Assembly For A Wearable Device" itu memperlihatkan sistem mekanikal baru di Apple Wacth terutama yang terkait dengan senter.

"Permohonan paten diajukan Daniel J Hiemstra, yang sebelumnya mengerjakan desain tepi datar untuk Apple Watch," terang Apple Insider.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita ototekno lainnya
