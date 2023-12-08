Krisis Makin Parah, Pejabat Senior Spotify Dipaksa Berhenti Kerja

SPOTIFY benar-benar dihantam krisis parah. Usai melakukan PHK kepada 1.500 karyawan, kini giliran pejabat senior mereka yang dipaksa berhenti kerja.

Pejabat senior tersebut adalah Chief Financial Officer (CFO) Spotify, Paul Vogel. Dalam keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Spotify, Kamis (7/12/2023), Paul Vogel akan tidak bekerja lagi di Spotify terhitung 31 Maret 2024.

Saat ini Spotify mengaku tengah mencari sosok yang tepat untuk menggantikan Paul Vogel. Pemberhentian itu dilakukan Spotify karena Paul Vogel dianggap tidak mampu lagi membantu Spotify dari sisi bisnis.

Pendiri dan Chief Executive Officer (CEO) Spotify, Daniel Ek, mengatakan ada dua hal yang perlu dilakukan oleh Spotify. Pertama adalah membuat pengeluaran mereka lebih sesuai dengan ekspektasi pasar. Kedua mendapatkan pendanaan untuk mendorong pertumbuhan yang signifikan.

Sayangnya dalam kacamata Spotify, Paul Vogel tidak bisa memenuhi tuntutan tersebut.

"Saya telah berbicara dengan Paul tentang perlunya menyeimbangkan kedua tujuan ini secara hati-hati. Kami sampai pada kesimpulan bahwa Spotify sedang memasuki fase baru dan membutuhkan CFO dengan perpaduan pengalaman berbeda," tulis Daniel Ek lewat keteranan resmi.

“Hasilnya, kami memutuskan untuk berpisah, namun saya sangat mengapresiasi kegigihan yang diberikan Paul dalam mendukung ekspansi bisnis kami," sambung Daniel Ek.