Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Krisis Makin Parah, Pejabat Senior Spotify Dipaksa Berhenti Kerja

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |08:20 WIB
Krisis Makin Parah, Pejabat Senior Spotify Dipaksa Berhenti Kerja
Spotify (Foto: Reuters)
A
A
A

SPOTIFY benar-benar dihantam krisis parah. Usai melakukan PHK kepada 1.500 karyawan, kini giliran pejabat senior mereka yang dipaksa berhenti kerja.

Pejabat senior tersebut adalah Chief Financial Officer (CFO) Spotify, Paul Vogel. Dalam keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Spotify, Kamis (7/12/2023), Paul Vogel akan tidak bekerja lagi di Spotify terhitung 31 Maret 2024.

Saat ini Spotify mengaku tengah mencari sosok yang tepat untuk menggantikan Paul Vogel. Pemberhentian itu dilakukan Spotify karena Paul Vogel dianggap tidak mampu lagi membantu Spotify dari sisi bisnis.

Pendiri dan Chief Executive Officer (CEO) Spotify, Daniel Ek, mengatakan ada dua hal yang perlu dilakukan oleh Spotify. Pertama adalah membuat pengeluaran mereka lebih sesuai dengan ekspektasi pasar. Kedua mendapatkan pendanaan untuk mendorong pertumbuhan yang signifikan.

Sayangnya dalam kacamata Spotify, Paul Vogel tidak bisa memenuhi tuntutan tersebut.

"Saya telah berbicara dengan Paul tentang perlunya menyeimbangkan kedua tujuan ini secara hati-hati. Kami sampai pada kesimpulan bahwa Spotify sedang memasuki fase baru dan membutuhkan CFO dengan perpaduan pengalaman berbeda," tulis Daniel Ek lewat keteranan resmi.

“Hasilnya, kami memutuskan untuk berpisah, namun saya sangat mengapresiasi kegigihan yang diberikan Paul dalam mendukung ekspansi bisnis kami," sambung Daniel Ek.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/54/3002542/spotify-fRX3_large.jpg
Cara Membuka Link Spotify Tanpa Memiliki Akun, Dijamin Mudah dan Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/54/2932555/tekan-pengeluaran-spotify-akan-phk-17-karyawan-di-seluruh-dunia-ErW1fWYKUu.jpg
Tekan Pengeluaran, Spotify akan PHK 17% Karyawan di Seluruh Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/54/2932456/viral-di-media-sosial-ini-link-dan-cara-cek-spotify-wrapped-2023-6pCZorp6QE.jpg
Viral di Media Sosial, Ini Link dan Cara Cek Spotify Wrapped 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/54/2930018/cara-membuat-spotify-wrapped-2023-lengkap-via-aplikasi-dan-browser-K8M1xFeSKk.jpg
Cara Membuat Spotify Wrapped 2023 Lengkap via Aplikasi dan Browser
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/54/2929872/spotify-wrapped-2023-hadir-dengan-fitur-baru-sudah-coba-33oVeWE0t8.jpeg
Spotify Wrapped 2023 Hadir dengan Fitur Baru, Sudah Coba?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/54/2928744/cara-download-lagu-spotify-lewat-link-mudah-dan-gratis-Q4u1ZDaM2E.jpg
Cara Download Lagu Spotify Lewat Link, Mudah dan Gratis
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement