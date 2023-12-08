China Diprediksi Ungguli AS dalam Bidang Teknologi dan Sains

China akan ungguli teknologi dan sains milik AS (Foto: Reuters)

JAKARTA - China diprediksi mengungguli Amerika Serikat (AS) dalam bidang teknologi dan sains. Para ilmuwan STEM dalam sebuah laporan yang dibuat oleh Science & Technology Action Commitee (STAC) menyebutkan bahwa Amerika Serikat tidak lagi jadi negara pemimpin sains dan teknologi.

Sebanyak 75 persen ilmuwan STEM yang dijadikan nara hubung dalam laporan tersebut mengatakan China akan segera berada di posisi terdepan sebagai negara pemipin sains dan teknologi.

Dilaporkan Axios, Jumat (8/12/2023), laporan tersebut melibatkan sebanyak 2.000 ilmuwan STEM yang ada di AS. Kebanyakan dari mereka melihat negeri Paman Sam sudah jauh tertinggal dengan China.

Lingkungan pendukung, inovasi, dan karya-karya teknologi yang datang dari China justru sudah sangat bergerak cepat. Ini yang menurut mereka justru tidak diimbangi oleh AS.

"Hanya delapan persen ilmuwan STEM yang yakin Amerika Serikat akan berada di depan lagi," tulis laporan tersebut.

Menurut para ilmuwan, AS justru sedang menutup mata akan sains. Nilai investasi yang dikucurkan ke perkembangan ilmu pengetahuan benar-benar jomplang dibandingkan sektor lainnya. Alhasil penelitian dan pengembangan sangat minim.