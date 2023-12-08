Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Indonesia Punya Banyak PR untuk Mencapai Digital Hub Asia

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |10:14 WIB
Indonesia Punya Banyak PR untuk Mencapai Digital Hub Asia
Acara IndoTelko Forum Rabu (6/12/2023) di Jakarta (Foto: Hana Mufidah/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia harus benar-benar berbenah untuk bisa mencapai Digital Hub Asia. Hal tersebut disampaikan dalam forum diskusi IndoTelko pada Rabu (12/6/2023) lalu di Jakarta. 

Menurut Wakil Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional (Infratelnas) Mastel Bambang Prihantono, terdapat dua hal paling penting saat proses menuju Digital Hub Asia. Kedua hal tersebut adalah memperbanyak keterampilan pekerja, dan kolaborasi dengan provider teknologi global.

Ketika menjadi Digital Hub, akan ada banyak sekali bidang keahlian baru yang dibutuhkan. Menurutnya dengan meningkatkan skill pekerja akan memengaruhi ketahanan SDM Indonesia menjadi lebih solid daripada pekerja pendatang yang sebenarnya memiliki low skill.

Selain itu berkolaborasi dengan provider teknologi global dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk belajar dari perusahaan luar dan berharap dapat membawa perusahaan Indonesia menjadi global.

“Jangan sampai perusahaan-perusahaan digital kita malah dikuasai oleh pekerja asing.” ujar Bambang.

Dia juga mengakui bahwa skill merupakan kunci utama untuk menyukseskan Digital Hub di Indonesia.

“Setiap skill set merupakan hal yang sama-sama penting, namun kita memang harus memiliki mindset digital. Culture ini yang sebenarnya harus disebarkan pada masyarakat sehingga nanti secara individual dekat dengan digital.” ungkapnya. 

Di sisi lain, Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda mengatakan bahwa saat ini Malaysia dan Thailand lebih unggul dari Indonesia yang tertinggal dalam hal pembangunan infrastruktur digital.

Dia berharap jika kelak adanya kementerian ekonomi digital yang mencakup seluruh kegiatan baik dari sisi penjual, aplikasi hingga konsumennya dapat memberikan pengaruh baik pada setiap pihak. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/22/54/2769653/g2-academy-ingin-cetak-talenta-talenta-digital-di-indonesia-jEcapmrMW1.jpeg
G2 Academy Ingin Cetak Talenta-Talenta Digital di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/30/54/2448458/pentingnya-adopsi-ekonomi-digital-guna-percepat-pemulihan-ekonomi-di-tengah-pandemi-YHVzAg3OME.jpg
Pentingnya Adopsi Ekonomi Digital Guna Percepat Pemulihan Ekonomi di Tengah Pandemi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/15/207/2130417/kembangkan-ekonomi-digital-menristek-dorong-pertumbuhan-unicorn-feOIWlF6uY.jpeg
Kembangkan Ekonomi Digital, Menristek Dorong Pertumbuhan Unicorn
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/33/3101081//refa_ardhi-Tk9P_large.jpg
Bersama StarHits, Refa Ardhi Siap Taklukkan Industri Digital
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement