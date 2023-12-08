Begini Cara Klaim Garansi Baterai Motor Listrik POLYTRON

JAKARTA - Motor listrik POLYTRON menawarkan sistem sewa baterai yang memberikan kemudahan bagi konsumen. Salah satu kemudahan yang ditawarkan adalah garansi baterai seumur hidup. Namun, bagaimana cara menukar garansi baterai tersebut?

Tekno Wibowo, Commercial Director Polytron, dalam program Chief Talk OkezoneTV belum lama ini mengatakan bahwa cara menukar garansi baterai sangat mudah. Konsumen hanya perlu membawa motor listriknya ke service center POLYTRON terdekat.

"Kalau ditanya semudah apa cara menukar baterainya, jawabannya mudah sekali. Kita juga sudah menjamin kalau performa baterainya 85% bisa dibawa ke service centre terdekat untuk diganti," kata Tekno.