HOME OTOTEKNO TECHNO

Google Temui Risiko Ponsel Android Diretas dari Jarak Jauh

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |21:07 WIB
Google Temui Risiko Ponsel Android Diretas dari Jarak Jauh
Google temui risiko hp Android diretas dari jarak jauh (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Minggu ini, Google mengatakan mereka menemukan kerentanan keamanan kritis yang memungkinkan hacker meretas ponsel Android dari jarak jauh.

Dilacak sebagai CVE-2023-40088, kelemahan tersebut ditemukan pada komponen Sistem Android dan dinilai oleh Google sebagai tingkat keparahan Kritis. Hal ini dapat mengakibatkan eksekusi kode jarak jauh tanpa hak istimewa tambahan dan tanpa interaksi pengguna apa pun.

Google mengatakan telah mengeluarkan patch untuk memperbaiki masalah tersebut sebagai bagian dari buletin keamanan Desember 2023. Perbaikan ini hanya kompatibel dengan versi Android yang lebih baru, mulai dari Android 11 hingga Android 14, sebagaimana dilansir dari Techspot, Kamis (7/12/2023). 

Perlu dicatat di sini bahwa Google mengeluarkan patch hanyalah langkah pertama untuk mengamankan pengguna akhir, karena setiap vendor atau operator masih harus meluncurkan pembaruannya sendiri untuk memperbaiki bug tersebut. 

Oleh karena itu, kecuali pengguna menggunakan Pixel, mereka mungkin harus menunggu beberapa minggu untuk mendapatkan pembaruan, dan beberapa perangkat mungkin tidak pernah menerimanya.

Selain bug yang disebutkan di atas, Google memperbaiki 84 kerentanan keamanan lainnya sebagai bagian dari pembaruan bulan Desember. Tiga di antaranya berperingkat 'Kritis', sedangkan sisanya berperingkat 'Tinggi'.

