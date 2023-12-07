Ini Sebab Jepang Gagal Mendaratkan HAKUTO-R M1 ke Bulan

TOKYO - Jepang meluncurkan pendarat bulan bernama Hakuto-R Mission 1 (M1) yang dirancang oleh perusahaan Jepang, ispace, dan diluncurkan di atas roket SpaceX Falcon 9 pada 11 Desember 2022.

Wahana antariksa ini dilengkapi penjelajah bulan mini yang dimaksudkan untuk menjelajahi permukaan bulan dan mengumpulkan data. Sayangnya, pada 25 April 2023, ispace kehilangan kontak saat Hakuto-R hendak mendarat di bulan.

Satu jam sebelum rencana pendaratan, Hakuto-R M1 yang tingginya 2,3 meter dan berat total sekitar 1.000 kilogram ini secara bertahap memulai serangkaian penurunan dari ketinggian sekitar 100 km di atas permukaan Bulan. Sayangnya misi tersebut sempat mengalami kesulitan.

Pesawat ruang angkasa itu jatuh ketika mencoba mendarat. Pengendali penerbangan kehilangan kontak dengannya beberapa saat sebelum pendaratan yang direncanakan.

Ispace mengatakan bahwa kegagalan pendaratan HAKUTO-R M1 terjadi akibat komputer di dalam pesawat mengabaikan informasi ketinggian dari pengintai laser saat melewati tepi kawah. Pendarat memperkirakan ketinggiannya sendiri adalah nol, atau sudah berada di permukaan bulan, tetapi ternyata masih berada di ketinggian sekitar 5km di atas permukaan bulan.

Menjelaskan alasan kegagalan pendaratan, Chief Technology Officer (CTO) ispace Ryo Ujiie mengatakan bahwa pesawat itu terjun bebas ke permukaan karena kehabisan bahan bakar untuk menyalakan pendorongnya.

"Bagaimanapun, sensor tidak mengalami gangguan dan secara akurat menunjukkan bahwa pendarat masih berada sekitar 5 kilometer di atas permukaan." jelasnya dikutip dari Gizchina, Kamis (7/12/2023).