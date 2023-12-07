Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Google Luncurkan Gemini: Model AI Baru Pesaing ChatGPT

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |20:07 WIB
Google Luncurkan Gemini: Model AI Baru Pesaing ChatGPT
Gemini disebut jadi pesaing ChatGPT (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Sejak kepopuleran ChatGPT dari OpenAI, perusahaan raksasa teknologi, Google berhasil meluncurkan pesaingnya melalui model AI yang diberi nama Gemini.

Dilansir dari situs The Verge, Kamis (7/12/2023), model AI ini terdiri dari tiga model: Gemini Nano, Gemini Pro, dan Gemini Ultra, yang ketiganya dibedakan dari segi jenis layanan yang dituju.

Versi yang lebih ringan, Gemini Nano ditujukan untuk penggunaan di perangkat mobile Android. Lalu, Gemini Pro akan mendukung banyak layanan AI Google. Sedangkan, untuk Gemini Ultra akan menjadi versi terkuat yang dirancang sebagai pusat data dan aplikasi perusahaan.

Saat ini, peluncurannya sendiri baru dilakukan pada dua model, yakni Gemino Nano dan Gemino Pro, disamping Gemini Ultra yang baru akan diluncurkan tahun depan.

Gemini Nano hadir dengan menambah beberapa fitur baru di seri smartphone Google Pixel 8 Pro. Sedangkan, Gemini Pro yang kini sudah tersedia di Bard – chatbot AI Google – akan dapat diakses melalui Google Generative AI Studio atau Vertex AI di Google Cloud mulai 13 Desember mendatang.

Lantas, benarkah Gemini akan menjadi pesaing ChatGPT, terutama GPT-4 dari OpenAI?


CEO Google DeepMind, Demis Hassabis, mengakui bahwa pihak perusahaan telah melakukan analisis menyeluruh selama beberapa waktu. Kedua model dibandingkan melalui 32 tolak ukur.

Mulai dari pengujian keseluruhan yang luas seperti tolok ukur Pemahaman Bahasa Multi-tugas hingga pengujian yang membandingkan kemampuan dua model dalam menghasilkan kode Python, Gemini diklaim lebih unggul.

“Saya pikir kita jauh unggul dalam 30 dari 32 dari tolak ukur tersebut,” kata Hassabis.

