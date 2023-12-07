Kemajuan Ekosistem Digital, Kominfo Dorong Pembangunan Jaringan 5G di IKN

JAKARTA - Kemajuan ekosistem digital mendorong tiap negara untuk mempercepat pembangunan jaringan internet mereka. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pun mendorong operator menggelar jaringan telekomunikasi di Ibukota Negara Nusantara (IKN).

"Kominfo mendorong tergelarnya infrastruktur digital di IKN agar memungkinkan penggunaan teknologi baru dan mutakhir,” ungkap Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen PPI Kominfo), Wayan Toni Supriyanto, dalam diskusi IndoTelko Forum di Jakarta, Rabu (6/12/2023).

Menurutnya pembangunan IKN ditargetkan memberi dampak positif untuk tiga indikator utama kemajuan ekosistem digital yakni peringkat sangat tinggi dalam indeks pengembangan pemerintahan digital atau e-government indeks dari UN.

Kedua, tingkat konektivitas digital dan TIK yang mencapai 100% untuk semua penduduk dan bisnis. Ketiga, tingkat kepuasan berbisnis bidang layanan digital yang mencapai 75 persen atau lebih.

“Kominfo mendorong tergelarnya infrastruktur digital di IKN untuk memungkinkan penggunaan teknologi baru termutakhir seperti penggunaa aotonomus vehicle, internet of things berbasis 5G dan Big Data dapat berjalan secara simultan dan kontinu,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan jaringan internet di IKN semuanya harus sudah 5G.

"Kalau IKN memang harus 5G. Sudah dicanangkan smart city, masa smart internetnya cuma 50 mbps, jadi enggak smart dong. Semua yang ada di ibu kota semuanya harus didukung kecepatan internet yang memadai. Makanya harus 5G," katanya.