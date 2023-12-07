Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Chief Talk Okezone: Ini Alasan POLYTRON Garap Motor Listrik

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |20:27 WIB
Chief Talk Okezone: Ini Alasan POLYTRON Garap Motor Listrik
Chief Talk Okezone bersama Tekno Wibowo selaku Commercial Director POLYTRON. (Doc. Okezone)
JAKARTA - POLYTRON sebagai perusahaan elektronik terkemuka di Indonesia, tahun ini berhasil meluncurkan motor listrik terbarunya FOX-R.

Motor listrik ini merupakan pengembangan dari produk motor listrik sebelumnya, POLYTRON EVO, yang diluncurkan pada akhir 2021.

BACA JUGA:

Polytron Bakal Rilis Motor Listrik Murah Bulan Ini? 

Peluncuran POLYTRON FOX-R ini merupakan bukti keseriusan perusahaan untuk memasuki era kendaraan elektrifikasi di Indonesia. Tekno Wibowo selaku Commercial Director Polytron mengungkapkan bahwa terdapat dua alasan mengapa POLYTRON terjun ke bisnis motor listrik.

"Pertama, motor listrik atau EV ini teknologi utamanya itu kita sudah bisa adaptasi, dan sebetulnya sudah biasa kita kerjakan. Justru untuk motor listrik jauh lebih sederhana, kita cuma perlu motor dan baterainya. Kedua, kita melihat potensi motor listrik di Indonesia akan besar sekali," ujar Tekno, dalam program Chief Talk OkezoneTV, belum lama ini.

 BACA JUGA:

Selain itu, alasan utama dibalik POLYTRON yang terjun ke pasar motor listrik adalah melihat masa depan pasarnya yang akan besar.

“POLYTRON melihat pasar motor listrik ini akan sangat seksi. Oleh karena itu, kami melihat ini adalah suatu kesempatan buat POLYTRON untuk bisa menjadi dominan di pasar motor listrik,” paparnya lebih lanjut.

POLYTRON sendiri mulai melakukan studi untuk membuat motor listrik sejak awal pandemi COVID-19.

Pada akhir 2021, Polytron meluncurkan POLYTRON EVO sebagai produk motor listrik pertamanya. Namun, pemasaran POLYTRON EVO masih terbatas, hanya di lokasi tertentu.

"Dari situ, kita belajar banyak tentang kekurangan motor listrik. Misalnya, jarak tempuh yang masih kurang, kecepatan yang masih belum sesuai dengan kebutuhan konsumen," ujar Tekno.

Halaman:
1 2
      
