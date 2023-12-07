Polytron Bakal Rilis Motor Listrik Murah Bulan Ini?

JAKARTA - Polytron semakin serius dalam memasuki persaingan di industri otomotif, terutama motor listrik. Bahkan, salah satu perusahaan elektronik terbesar di Indonesia itu siap meluncurkan model terbaru kendaraan ramah lingkungan dalam waktu dekat.

Sebagai informasi, saat ini Polytron memiliki lini model motor listrik FOX-R dan T-Rex yang keduanya sudah masuk dalam program subsidi Rp7 juta. Kendati begitu, kedua motor listrik tersebut masih memiliki harga yang tinggi.

Marketing Director Polytron Tekno Wibowo mengatakan model baru yang akan diluncurkan bakal menyasar segmen berbeda. Sehingga harganya akan jauh lebih murah ketimbang yang sudah dipasarkan.

“Jadi kita mau luncurin di Desember itu tipe baru yang menyasar segmen berbeda. Ini akan menyasar segmen yang kebutuhannya kurang dari 60 kilometer sehari. Jadi harapannya nanti harganya bisa lebih murah, sewa baterainya juga lebih murah,” kata Tekno saat ditemui di Gedung iNews Tower, Senin (4/12/2023).

Untuk desainnya, Tekno mengatakan bahwa modelnya akan serupa dengan yang sudah dimiliki Polytron. Tetapi, akan ada sedikit perubahan untuk menyesuaikan dengan harga jualnya dan membedakan dengan model sebelumnya.

“Untuk ukurannya kurang lebih sama dengan model FOX-R, cuma nanti ada sedikit modifikasi. Ya perubahan sedikit-sedikit biar mukanya ga sama-sama banget dengan yang sudah ada,” ujarnya.